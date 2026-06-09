Jaloerse Russell baalt van Antonelli: "Had twee zeges extra moeten hebben"

De GP van Monaco 2026 is uitgelopen op een ware nachtmerrie voor George Russell. Terwijl zijn jonge Mercedes-teamgenoot Kimi Antonelli met zijn vijfde zege op rij de Formule 1 stevig in de houdgreep houdt, bleef Russell na een karrenvracht aan straffen steken op P12. Geen punten dus.

Het gat in het wereldkampioenschap is inmiddels opgelopen tot 68 punten en Russell is zelfs gepasseerd door Lewis Hamilton. Toch weigert de Mercedes-coureur de handdoek in de ring te gooien. Op de vraag of de voorsprong van Antonelli inmiddels niet simpelweg te groot is voor een inhaalslag, reageert Russell stellig: "Nee, dat is hij niet. Kijk maar naar Max Verstappen vorig jaar."

Russell refereert aan de ongekende comeback van Verstappen. Die stond in 2025 meer dan 100 punten achter op Piastri. De McLaren-coureur stak toen ongeveer in zo’n geweldige vorm als Antonelli nu doet. Toch kwam er ineens de klad in en zakte Piastri weg. Mede daardoor wist Verstappen zich in de titelstrijd met Norris te mengen tot en met de laatste race van het seizoen. Maar ja, of Russell dit ook kan flikken?

Bad luck George?

Russell snapt er zelf ook weinig van hoe het dit seizoen telkens mis kan gaan. In China en Canada hield de techniek hem tegen en in de straten van Monte Carlo ging alles wat dat mis kon gaan. "Ik snap niet hoe we steeds weer in dezelfde positie terechtkomen," zucht Russell tegenover de media. "Er zijn zeker dingen die ik moet verbeteren, maar ik weet wat ik kan in een weekend zonder problemen. Ik heb nog steeds veel vertrouwen in mezelf en weet wat ik kan. Ik denk dat we nog niet eens dertig procent van het seizoen hebben gehad, al zijn er wel veel punten verloren gegaan."

Het feit dat Mercedes dit jaar eindelijk de snelste auto van de grid heeft gebouwd, maakt de huidige situatie voor de Brit extra wrang. "Ik heb in mijn carrière een aantal dieptepunten gekend, met misschien twee of drie slechte races achter elkaar qua persoonlijke prestaties, maar zo’n reeks heb ik nog nooit meegemaakt. Dit gebeurde niet toen we voor P4 of P3 streden. Nu ik eindelijk over een competitieve auto beschik, voelt het extra pijnlijk, maar er is nog een lange weg te gaan."

"Ik had twee zeges extra moeten hebben"

Het is knap wat Antonelli allemaal presteert, maar volgens Russell mag je best een kanttekening zetten bij de huidige verhoudingen. "Als het allemaal iets meer in balans was geweest, zou het veel spannender zijn geweest. Natuurlijk doet Antonelli het geweldig, maar ik denk dat ik minstens twee zeges extra zou moeten hebben."

De blik gaat dan ook snel vooruit naar de komende races, te beginnen in Barcelona. De auto is immers snel genoeg. "Ik heb nog steeds veel vertrouwen in mezelf en ik geloof ook dat we dit jaar nog zullen vechten om de eindoverwinning’’, gelooft Russell.

Eerlijk gezegd sta ik in deze kwestie aan de kant van Russell. Ja, het gat is groot en Antonelli lijkt onaantastbaar. Maar het seizoen is nog erg lang. Je zou ook zeggen dat het Antonelli wel een keer gaat tegenzitten. Of is dit al het geluk van de kampioen?

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