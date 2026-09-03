Huizencrisis? Voor een spotprijs koop je dit James Bond-huis aan het Comomeer.

Wie in de Randstad een luxe twee-onder-een-kapwoning zoekt, mag tegenwoordig al snel een flink bedrag aftikken. Voor ongeveer hetzelfde geld kun je echter ook iets heel anders kopen: een appartement aan het Comomeer waar James Bond persoonlijk heeft afgerekend met Mr. White.

In Nederland klagen we steen en been over veel dingen. Waaronder de huizenprijzen. Nou, zoek het dan lekker over de grens. In Italië bijvoorbeeld. Want wat je voor vergelijkbaar geld soms kunt scoren in het buitenland, waar valt je mond van open. Redactielid Michel ging me al voor.

Dat brengt ons naar Villa La Gaeta, een opvallende villa aan het Italiaanse Lago di Como. Zeg nou zelf, Vinexwijk of Lago di Como ? Dan klinkt dat laatste toch beter. Het gebouw stamt uit 1929 en is uitgevoerd in een Neo-Middeleeuwse eclectische stijl. De villa wereld wereldberoemd door een bijrol in Casino Royale, de James Bond-film uit 2006 waarin Daniel Craig voor het eerst als 007 verscheen. Met die prachtige Aston Martin DBS, jammie.

Buurten bij Bond

Je koopt overigens niet de complete villa. Het aanbod betreft één van de vijf appartementen in het complex. De woning is verdeeld over twee verdiepingen en heeft een oppervlakte van 121 vierkante meter.

Op de bovenste woonlaag vind je een woonkamer met terras en uitzicht over het Comomeer, een keuken, slaapkamer en badkamer. Beneden is nog een ruime slaapkamer met eigen badkamer. Een extra kamer kan dienstdoen als kantoor of inloopkast.

Tot zover klinkt het als een fraai Italiaans appartement. Maar dan komen de extra’s. De koper krijgt twee privéparkeerplaatsen, toegang tot het park rondom de villa, een gezamenlijk zwembad en een privéstrand aan het meer.

Wat kost zoiets?

Dat is het interessante gedeelte. De officiële advertentie van Italy Sotheby’s International Realty vermeldt momenteel simpelweg ‘Price Upon Request’. Er staat dus geen officiële vraagprijs bij. Verschillende andere publicaties noemen echter een bedrag van ongeveer €1,2 tot €1,4 miljoen. Dat klinkt misschien nog altijd als veel geld voor 121 vierkante meter, maar zet het eens naast de Nederlandse huizenmarkt.

Voor €1,2 à €1,4 miljoen koop je in delen van de Randstad een fraaie woning, maar daarmee krijg je doorgaans geen 007-verleden, privé-aanlegsteiger, zwembad, strand én uitzicht over het Comomeer cadeau.

Omdat je de grond deelt met andere appartementen is de prijs schappelijk, zelfs voor Como-begrippen. Aan hetzelfde meer staan villa’s van tientallen miljoenen euro’s. Dan is dit een schijntje. En misschien tref je wel een leuke buurvrouw (of buuman) aan bij het gedeelde zwembad. Gezellig toch.

Een Aston Martin DBS op de oprit, een Omega om de pols en het plaatje is compleet. Alleen nog even hopen dat Mr. White niet meer in de kelder rondloopt.

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