James Bond stapt over op Chinese EV's

Zeg je Daniel Craig, dan zeg je James Bond. En zeg je James Bond, dan zeg je Aston Martin. De Britse geheim agent en de stijlvolle, doch brute sportwagens zijn een match made in heaven. Toch gaan we Daniel Craig de komende tijd in hele andere auto’s zien.

James Bond-associatie

Daniel Craig is namelijk gestrikt door BYD. De James Bond-acteur gaat BYD’s nieuwe submerk Denza promoten. Craig zal onder meer zijn opwachting maken in televisiereclames. Tsja, dat is ook een manier om van je Bond-imago af te komen…

Vanuit BYD is het natuurlijk een slimme zet. 007 zal op het witte doek nooit in een BYD rijden, maar op deze manier kunnen ze zichzelf toch met James Bond associëren. Iedereen die Craig straks in een commercial achter het stuur ziet zitten, denkt natuurlijk meteen aan James Bond. Ook al is Daniel Craig officieel geen Bond meer.

Denza Z9 GT

BYD hoopt hiermee ook specifiek de Europese klanten te paaien. De Denza Z9 GT die je op de foto’s ziet, maakt later dit jaar zijn opwachting in Europa. Los van het Daniel Craig-verhaal wordt dit een interessante auto. Hiermee introduceert BYD namelijk Flash Charging in Europa.

Met BYD’s eigen Flash Chargers, die ze in Europa gaan uitrollen, kan de Denza met 500 kW snelladen. Dat betekent concreet dat je in 5 minuten van 10 tot 70% kunt laden. De range bedraagt ruim 800 kilometer. Helaas niet genoeg om in één ruk vanuit het MI6-hoofdkwartier naar de Côte d’Azur te rijden, maar James Bond hoeft niet lang aan de laadpaal te staan.