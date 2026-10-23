James May verkoopt legendarische Grand Tour-auto

Na de emotionele slotaflevering van The Grand Tour, getiteld 'One for the Road', hield de drie-eenheid Clarkson-Hammond-May op televisie op. Nou ja, een beetje dan. Kennelijk hoeven de heren minder herinneringen aan die mooie oude tijd.

Nadat Jeremy Clarkson al een deel van zijn Grand Tour-buit verkocht, is nu James May aan de beurt. En ook hij verkoopt niet zomaar een lukrake testauto: de allerlaatste auto van Captain Slow wordt nu geveild.

De laatste Grand Tour-auto van May

Toen Clarkson, Hammond en May voor hun allerlaatste tv-avontuur door Zimbabwe trokken, kozen ze traditiegetrouw drie klassiekers met karakter. James May stapte achter het stuur van deze Triumph Stag MkII uit oktober 1974. De exterieurkleur is het opvallende Magenta. Bijzonder weetje: de auto is opnieuw gespoten door The Smallest Cog, de restauratiewerkplaats van tv-collega Richard Hammond. Mocht je de auto ooit willen bijtippen, dan heeft May goed nieuws: er wordt een potje bijwerkverf meegeleverd uit exact dezelfde batch die door Hammonds spuiters is gebruikt.

May, you idiot!

Onder de golvende motorkap ligt de originele 3,0-liter atmosferische V8. May werd tijdens de aflevering op het pijnlijke feit gewezen dat iedereen met een Stag de originele achtcilinder laat wisselen met een Rover-V8. Goed, daar koos May niet voor, maar de motor is wel volledig gerestaureerd. De achtcilinder in zijn Stag stuurt zijn vermogen via een handgeschakelde vierversnellingsbak naar de achterwielen.











Van binnen ademt de Stag de typische jaren '70 sfeer met een houten dashboard, een driespaaks stuurwiel (helaas niet meer van massief zilver), Smiths-meters en een analoge Kienzle-klok. De stoelen en bekleding zijn uitgevoerd in zwart vinyl, wat volgens de verkoper wat lichte, leeftijdsgebonden patina vertoont. Om het rijden naar moderne maatstaven wat aangenamer te maken, heeft May een Classic Car Stereo-installatie in retrostijl laten installeren, compleet met Bluetooth-functionaliteit.

De teller staat momenteel op 83.368 mijl (ongeveer 134.000 kilometer), al kan die stand niet formeel gegarandeerd worden. Hoewel May erom bekendstaat uiterst zuinig op zijn spullen te zijn, ging er tijdens de tv-productie toch wat administratie verloren: de documentatie van een uitgebreide technische restauratie door de vorige eigenaar is tijdens het filmen spoorloos geraakt.

May is eerlijk over de staat van zijn auto. Het is een keurig net exemplaar dat klaar is om van te genieten, maar er zijn wat cosmetische puntjes op de i te zetten. De uitlijning van enkele carrosseriepanelen kan hier en daar strakker, er zit wat lichte putjesvorming op het chroomwerk en wat sierdelen en lampjes in de auto kunnen een opfrisbeurt gebruiken.

Bieden maar!

Na drie jaar eigendom mag de Stag naar een nieuwe liefhebbers. May veilt zijn laatste GT-auto via Collecting Cars . Bieden kan tot 29 oktober. Het hoogste bod staat op het moment van schrijven op 13.250 pond, oftewel iets meer dan 15.800 euro. Daar kan nog wel wat bovenop.

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