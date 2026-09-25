Nederlander maakt roadtrip van 41.000 kilometer met een Porsche

Je hebt roadtrips en je hebt roadtrips. Een roadtrip van 3.000 kilometer door Europa is vet, maar de roadtrip die Jan Bongers heeft gemaakt is next level. Hij maakte een roadtrip van 41.600 (!) kilometer.

Niet geheel toevallig is dat de lengte van de fameuze Pan-American Highway. Jan had er altijd al van gedroomd deze route, van het uiterste noorden van Alaska naar het meest zuidelijke puntje van Argentinië, te rijden. Het is nooit te laat om je dromen te verwezenlijken, dus dit voorjaar besloot Jan het erop te wagen, samen met zijn Duitse vriend Rainer Behrendt.

Het avontuurlijke tweetal ging op pad met een Cayenne diesel van de tweede generatie, die voor de gelegenheid is voorzien van dikke off-road banden, verstralers en een daktent. En dit avontuur is niet alleen maar voor de fun: Jan en Rainer halen geld op voor Stichting ALS in Nederland en de ALS Ambulance in Duitsland.

Cayenne in de noodloop

De roadtrip begint in maart, met Vuurland als vertrekpunt. Het avontuurlijke tweetal rijdt de Pan-American Highway dus van zuid naar noord. Vanaf Vuurland voert de route naar de Andes waar Jan en Rainer een hoogte van bijna 5.000 meter bereiken met de Cayenne. De auto blijkt echter niet gemaakt te zijn voor deze omstandigheden. In de ijle lucht werkt het roetfilter niet goed en weigert de auto meer dan 2.000 toeren te maken. Tot overmaat van ramp wordt Jan getroffen door hoogteziekte. Gelukkig was hij goed voorbereid op pad gegaan en had hij daarvoor medicijnen meegenomen.











Het reizen door Zuid-Amerika blijkt een grote uitdaging voor de dieselmotor van de Cayenne. Twee weken lang rijden Jan en Rainer met de motor in de noodloop. Toch weten ze uiteindelijk een Porsche-dealer in Lima, de hoofdstad van Peru, te bereiken. Zij regenereren het roetfilter en installeren een nieuwe zuurstofsensor. Daarmee kan de Cayenne eindelijk weer uit de noodloop komen.

Niet lang daarna doet zich weer een nieuw probleem voor: de AdBlue moet bijgevuld worden. Het duo zit dan inmiddels in Ecuador, maar daar lijkt nog nooit iemand van AdBlue gehoord te hebben. De situatie wordt zo nijpend, dat Jan en Rainer permanent de motor later draaien, uit angst dat de auto niet meer start. Uiteindelijk is het weer de hoofdstad die redding brengt: in Quito weten ze het felbegeerde AdBlue te bemachtigen.

Gat in de Pan-American Highway

De naam Pan-American Highway suggereert dat je in één ruk over de snelweg van het zuiden van Zuid-Amerika naar het noorden van Noord-Amerika kan rijden, maar niets is minder waar. Sommige wegen zijn lastig begaanbaar en er zit zelfs een heel gat in de route: the Darién Gap. Dit is een zeer moeilijk begaanbaar gebied, waar überhaupt geen wegen zijn. Alleen moeras en oerwoud. Nu kan een Cayenne wel een beetje off-roaden, maar dit is teveel gevraagd. Daarom wordt de auto overgevlogen naar Panama-Stad.

Eenmaal in Noord-Amerika is het moeilijkste deel van de route achter de rug. De Verenigde Staten doorkruisen met een auto is natuurlijk niet bijster ingewikkeld. Uiteindelijk weten Jan en Rainer het avontuur – na 100 dagen, 41.600 kilometer en 15 landen – succesvol te eindigen in het plaatsje Deadhorse in Alaska.

We moeten natuurlijk niet vergeten dat het doel van deze actie was om geld op te halen voor ALS. Je kunt Jan en Rainer nog met terugwerkende kracht sponsoren, door een donatie te doen via deze website.

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