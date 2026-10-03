Jan koopt na 57 jaar werken als monteur een dikke Giulia Q

Op LinkedIn kom je vooral veel irritant geneuzel over klantinzichten en ‘waardevolle leermomenten’ tegen, maar héél af en toe komt er ook een mooi verhaal voorbij. Zoals het verhaal van monteur Jan Tersteeg.

Als iemand een oude rot is in het vak, dan is het Jan wel. Hij is namelijk al 57 jaar werkzaam als automonteur. In 1970 ging hij aan de slag bij de Fiat-dealer in Uithoorn en sindsdien sleutelt hij onafgebroken aan Italiaanse auto’s. Tot op de dag van vandaag, want zelfs op zijn 74ste kan hij het niet laten om nog parttime bezig te zijn als monteur.

Jan sleutelt niet alleen graag in Italiaanse auto’s, hij rijdt er zelf ook graag in. En na 57 jaar sleutelen heeft hij nu een absolute droomauto kunnen kopen: een heuse Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Kijk, dat vinden we een mooi LinkedIn-verhaal.

Bijna nieuw

Het betreft ook nog eens een bijna nieuwe auto, van bouwjaar 2026. De kenners in ons midden hadden natuurlijk al aan de koplampen gezien dat het een exemplaar van na de facelift is. Deze heeft ook een fractie meer vermogen, namelijk 520 pk in plaats van 510 pk. Daarmee is Jan een vlotte opa. De nieuwprijs van de auto bedraagt € 171.113.

Dit is overigens niet de eerste Giulia die Jan in zijn bezit heeft. Eerder reed hij al twee diesels en een 2.0T benzine. Maar nu werd het dan eindelijk tijd voor de droom: een heuse Quadrifoglio. Wij geven Jan geen ongelijk!

Via: Alexander van Kouwen op LinkedIn

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