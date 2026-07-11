Japanse V6-roadster is nu verrassend betaalbaar op Marktplaats

Leuk, die gezinsauto of leasebak van je, maar waarom zou je jezelf beperken tot één auto die alles wat je in een auto zoekt moet vertegenwoordigen? Daarom is het af en toe leuk (en gevaarlijk voor je portemonnee) om Marktplaats af te gaan naar leuke autootjes voor erbij. Zo tref ik vandaag een auto waarvan ik er heel graag ooit één van op mijn parkeerplekje zie staan: de Nissan 350Z, het liefst een Roadster zoals deze occasion op Marktplaats .

De zilvergrijze Nissan heeft alles om een moderne klassieke te worden. Een laag gewicht, een atmosferische V6, een handbak, RWD en een lekkere en herkenbare koets. De zescilinder is het 3,5-liter VQ35DE-blok die goed is voor 280 pk. Waar veel exemplaren zijn uitgerust met een automaat, beschikt deze cabriolet over de felbegeerde handgeschakelde zesversnellingsbak. Deze handbak staat bekend om zijn korte en mechanische slagen. Je moet echt 'werken' in deze auto. Da’s iets waar we over tien jaar naar hunkeren vermoed ik.

De 350Z op Marktplaats

Het exemplaar dat te koop staat, is origineel Nederland en komt met een complete APK-historie. De kilometerstand is door de NAP bevestigd en staat op ruim 180.000 kilometer. De verkoper heeft de auto net voorzien van nieuwe banden. Wat ben je dan kwijt aan een open funauto voor erbij? Deze Nissan 350Z V6 Roadster staat op Marktplaats voor 10.750 euro. Daarmee is het de goedkoopste open 350Z op Marktplaats van dit moment. Let op: er heeft al iemand 7.500 euro geboden. Er staat ook nog een Coupé op van minder dan 10.000 euro.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover