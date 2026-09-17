Jay Leno krijgt eigen wet om klassiekers te redden

Dat Jay Leno een garage heeft waar je bang van wordt weet elke autoliefhebber. Maar de Amerikaanse petrolhead heeft nu iets voor elkaar gekregen dat misschien nog een stuk indrukwekkender is: hij heeft namelijk een eigen wet gekregen. En die is toevallig goed nieuws voor iedereen die in Californië graag met een oude Amerikaanse shitbox rondrijdt.

Jay Leno’s Law is officieel

Gouverneur Gavin Newsom heeft SB 1392, inmiddels omgedoopt tot Jay Leno’s Law, officieel ondertekend. Met deze wet wordt een deel van de Californische smogregelgeving voor klassieke auto’s versoepeld. Het gaat hier om 'collector cars' uit de jaren 1976 tot en met 1985.

Er zitten natuurlijk wel wat voorwaarden aan. De auto moet minimaal 35 modeljaren oud zijn en voornamelijk worden gebruikt voor bijvoorbeeld shows, parades, liefdadigheidsevenementen en historische tentoonstellingen. Als dagelijks vervoermiddel mag die dus lekker thuisblijven. Helaas.

Daarnaast moet de auto ook als collector vehicle verzekerd zijn óf minder dan 1.000 mijl (1.609 kilometer) per jaar rijden. Dat is ongeveer net genoeg om een paar keer naar de plaatselijke Cars & Coffee te gaan en vervolgens de rest van het jaar naar je auto te kijken.

Waarom die smogtest eigenlijk?

Californië heeft al jaren vrij strenge regels om de uitstoot van auto's binnen de perken te houden. Dat is niet zo gek in een staat waar gigantisch veel mensen met de auto rijden en waar luchtkwaliteit best een belangrijk dingetje is. Voor veel auto's betekent dat dat ze regelmatig een smog check moeten doorstaan om legaal de weg op te mogen.

Er zat alleen een behoorlijk merkwaardige kronkel in de regelgeving. Auto's van modeljaar 1975 en ouder waren al vrijgesteld van de smogtest. Een klassieker uit 1975 kon dus lekker oud en vrijgesteld zijn, terwijl vrijwel dezelfde auto uit 1976 wel met de Californische milieuregels te maken kreeg. Dat is natuurlijk een beetje krom.

En precies daar komt superheld Jay Leno om de hoek vliegen. De autoliefhebber en verzamelaar heeft zich keihard ingezet voor een regeling die meer ruimte geeft aan auto's die inmiddels zelf onderdeel zijn geworden van de autohistorie.

Californië heeft haast. Een beetje.

De nieuwe regeling gaat natuurlijk niet meteen in. Vanaf 1 januari 2028 wordt de vrijstelling ieder jaar met één modeljaar uitgebreid. In 2028 zijn auto's uit 1980 en ouder aan de beurt. In 2029 komt daar 1981 bij, daarna 1982, enzovoort. Vanaf 2033 vallen uiteindelijk ook auto's uit 1985 onder de vrijstelling.

Heb je dus een klassieker uit 1985? Gefeliciteerd, die is vanaf 2033 van de smogtest af. Een auto uit 1986? Helaas. Die ene extra jaargang is blijkbaar precies waar Californië de grens trekt.

De wet betekent ook niet dat je met een rokende V8 voortaan volledig vrij spel hebt. De auto's moeten namelijk nog steeds voldoen aan de emissienormen voor hun modeljaar. Ook worden onder meer de brandstofdop en eventuele vloeistoflekkages gecontroleerd.

Jay Leno is natuurlijk hartstikke blij met het resultaat. Hij zegt dat de autogemeenschap hier al lange tijd op wacht en dat mensen het merken wanneer politici daadwerkelijk doorpakken.

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