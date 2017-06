Jazeker! Dit is een autocoureur

Een cultureel uitstapje naar Perzië, doen we he-le-maal niet moeilijk over.

Je kijkt naar niemand minder dan Laleh Seddigh en deze Iraanse staat bekend als de beste vrouwelijke coureur van het land. Deze dame blaast dit jaar alweer 40 kaarsjes uit en op haar dertiende kroop ze voor de eerste keer achter het stuur van een auto, waarbij ze werd begeleid door pa Seddigh.

Die eerste rit smaakte naar meer en dus streefde Laleh een racecarrière na. In een, laten we zeggen, niet al te openminded land (alhoewel?) als Iran moest daar wel eerst toestemming van de lokale ayatollah aan voorafgaan. Seddigh mocht racen, mits ze zich aan de geldende kledingvoorschriften zou houden.

Toch ging het met de racecarrière van Seddigh niet altijd van een leien dakje. Diverse mannelijke concurrenten konden niet dealen met het feit dat er een vrouw naast ze aan de start stond en dus werden de remleidingen van Laleh weleens doorgeknipt. Vervolgens crashte de dame waarbij ze beide benen én haar nek brak. Er moest een operatie van 8 uur aan te pas komen om haar weer op te lappen.

Ook werd er een keer suiker in haar benzinetank gegooid waardoor de auto er na een paar rondjes mee ophield. Niet best, maar intussen is het raceklimaat een stukje vrouwvriendelijker, als we Seddigh mogen geloven. Overigens is deze snelle dame ook goed in de schoolbanken. Zo haalde ze enige tijd terug haar PhD in Industrial Production.

Verder staat Sedigh bekend als “Little Schumacher” en wordt ze beschouwd als één van de beste rallycoureurs van Iran. Puike prestatie, wat ons betreft!