Automerken lekken massaal data naar grote techbedrijven

Vroeger stapte je in je auto en was je even weg van de buitenwereld. Geen irritante meetings, geen WhatsApp en geen collega die vraagt of je ‘heel even’ iets voor hem kunt doen. Tegenwoordig is dat helaas anders. Je auto heeft namelijk internet, apps, GPS en een mega lading aan elektronica. En blijkbaar vindt die het ook leuk om zo nu en dan met anderen te delen wat jij allemaal uitspookt.

Je auto kletst meer dan je tante

Onderzoekers van Northeastern University en Consumer Reports hebben 21 auto's van 19 merken even goed onder de loep genomen. Daarnaast onderzochten ze 30 bijbehorende smartphone-apps om te kijken welke gegevens er allemaal de buitenlucht in gingen.

Voor de test werden de auto's onder allerlei omstandigheden bekeken: stilstaan, rijden, accelereren, remmen en ook zelfs een beetje enthousiast uitwijken. Bij elf elektrische auto's werd bovendien een speciale Faraday-tent gebruikt om mobiele verbindingen even buiten spel te zetten en te kijken wat er via wifi gebeurde.

Vooral de apps blijken een misschien iets te gezellige vriendengroep te hebben. Van de dertig onderzochte apps maakten er namelijk 28 contact met externe bedrijven voor advertenties, tracking of analyse. Bij zeven apps werden bovendien persoonlijke gegevens naar externe partijen gestuurd. Denk hierbij aan een VIN, naam, telefoonnummer of je exacte locatie.

En ja, dat is natuurlijk interessant. Want als een bedrijf weet welke auto je hebt, waar die staat en aan welk e-mailadres die auto gekoppeld is, wordt het ineens een stuk makkelijker om jouw digitale profiel aan je vierwieler vast te knopen...

Tesla is iets te spraakzaam

Je verwacht het niet, maar de Tesla Model 3 kwam tijdens het onderzoek behoorlijk vrolijk naar voren. Die maakte contact met maar liefst 34 domeinen die de onderzoekers onder reclame, tracking en analyse neerzette. De Cybertruck kwam uit op 23.

Daar tegenover stonden verschillende auto's die tijdens de test helemaal geen contact maakten met dit soort advertentie- en trackingdomeinen. Onder meer de Mercedes-Benz EQS en Buick Envista hielden vrij netjes hun mond.

De lijst met partijen waar je auto mee blijkt te babbelen, is ook lekker geruststellend. Google, Amazon, Meta en Microsoft staan ertussen, maar zelfs Pinterest en Reddit doen mee. Blijkbaar is jouw auto tegenwoordig niet alleen geïnteresseerd in waar je naartoe rijdt, maar ook in wie daar mogelijk iets aan kan verdienen.

Straks krijg je bij het instappen nog eerst de vraag of je de cookies accepteert.

Gelukkig is er een uitknop. Soort van

Fabrikanten zeggen natuurlijk dat veel dataverwerking in hun privacyvoorwaarden staat. Alleen kent iedereen die voorwaarden: je klikt op akkoord en hoopt vervolgens dat je auto niet ook meteen je complete levensverhaal heeft doorgestuurd.

Bovendien kan weigeren volgens sommige fabrikanten weer gevolgen hebben voor bepaalde functies. Tesla waarschuwt bijvoorbeeld dat sommige functies minder goed kunnen werken wanneer je bepaalde gegevensverwerking uitschakelt.

Er is gelukkig ook bewijs dat er iets kan veranderen. Nadat de onderzoekers Honda op de hoogte brachten van hun bevindingen, liet het merk via leverancier Amplitude eerder ontvangen locatiegegevens verwijderen en werd het delen van dergelijke gegevens aangepast. Netjes.

Wel belangrijk om even te melden: dit onderzoek is uitgevoerd in de Verenigde Staten en zegt dus niet automatisch dat jouw Europese auto exact hetzelfde doet. Maar het geeft wel een aardige realitycheck.

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