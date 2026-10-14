Op deze manier gaat jouw auto zich nog meer met je veiligheid bemoeien

Het is ondertussen voor iedereen de meest normale gang van zaken: je stapt de auto in, klikt de gordel vast en start de auto. Je wilt immers niet dat je de hele tijd dat irritante gepiep hoort. Toch neemt de auto daar straks geen genoegen meer mee. ZF Lifetec komt namelijk met nieuwe tech die straks gaat kunnen zien of jij je gordel wel goed draagt. Welkom in de toekomst.

Omdoen is niet meer genoeg

Een ouderwetse gordel werkt vrij simpel. Je douwt dat metalen lipje in de gesp, en de auto is blij. Doe je dat niet? Dan laat de auto duidelijk merken dat die niet blij is met wat jij doet. Maarrrr, er is natuurlijk een trucje om hier onderuit te komen. Je kan namelijk het lipje gewoon in de gesp klikken en de gordel vervolgens achter je rug doen. Of je bent echt lui en koop een los lipje op Aliexpres.

Tegenwoordig heb je ook camera's die je in de gaten houden, maar ook deze kan je best makkelijk voor de gek houden. Door een donkere trui aan te doen bijvoorbeeld.

Maar goed, de tijd van voor de gek houden is voorbij, want ZF Lifetec heeft wat nieuws bedacht. Maak kennis met de Infrared belt, of Infrarood gordel. Deze gordel is gemaakt met speciale garens die in infraroodlicht een herkenbaar optisch patroon produceren. Een infraroodcamera kan daardoor precies zien waar de gordel loopt. Ongelofelijk.

Onnodig? Nou dat niet, aangezien de helft van jullie zijn/haar gordel verkeerd draagt...

En ja, daarmee kan de auto dus ook zien dat je hem stiekem onder je arm hebt gestopt. Of achter je rug langs hebt gedaan. Vervolgens checkt het systeem de infraroodbeelden om te controleren of jij die gordel wel helemaal juist om hebt.

Dat past natuurlijk weer prachtig in de ontwikkeling van alle moderne auto's, want sinds 7 juli moeten nieuwe auto's in Europa beschikken over systemen die vermoeidheid en afleiding van de bestuurder in de gaten houden. De ubergordel moet volgens de maker voldoen aan de eisen van Euro NCAP en kan op alle zitplaatsen worden toegepast.

De supergordel is al in productie dus misschien zit die wel in jouw volgende vonkentrekker. Maar eerlijk waar, als jij zo'n type bent dat van die rare trucjes uithaalt met z'n gordel verdien je dit misschien ook wel.

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