Je auto krijgt straks nóg een manier om je te controleren

Alsof alle piepjes, camera's en rijhulpsystemen nog niet genoeg waren, krijgt je auto er straks nóg een manier bij om je in de gaten te houden. Niet via een camera in het dashboard of achter het stuur, maar gewoon vanuit de binnenspiegel. Precies, dat ding waar je normaal alleen even in kijkt om te zien of er geen politie achter je rijdt.

Je kunt je straks nergens meer verstoppen

Steeds meer auto's controleren of de bestuurder nog wel zit op te letten. Niet alleen om appende automobilisten op heterdaad te betrappen, maar ook omdat moderne rijhulpsystemen gewoon verwachten dat jij wel op zit te letten, zelfs als de auto een deel van het werk overneemt.

Volgens toeleverancier Magna kan dat allemaal wel een stuk slimmer. Het bedrijf wil de camera verplaatsen naar de binnenspiegel. Daar kan hij bijna altijd wel prima jouw gezichtje in de gaten houden. Camera's achter het stuur hebben nog weleens last van een stuurwiel, een hand of die ene bestuurder die zijn stoel graag zo laag mogelijk zet. Daarnaast hoeven autofabrikanten hun dashboard niet helemaal opnieuw te ontwerpen, omdat alle techniek netjes in de spiegel zit weggewerkt.

En nee, dit is niet zo'n toekomstverhaal dat nooit het daglicht gaat zien. Magna produceert het systeem namelijk al en heeft inmiddels een contract gesloten met een nog onbekende Europese autofabrikant. Welke modellen de techniek als eerste krijgen, houdt het bedrijf nog geheim, maar de kans is groot dat je de camera de komende jaren ook op Nederlandse wegen tegenkomt. Maak je borst maar nat.

Meer dan alleen een oplettende bestuurder

Die camera hoeft zich trouwens niet alleen met jouw rijgedrag te bemoeien. Magna zegt dat hetzelfde systeem ook kan controleren of iedereen een gordel draagt, hoeveel mensen er in de auto zitten en later zelfs extra functies kan ondersteunen, zoals gezichtsherkenning of videobellen. Leuk he?!

Dat zien we nu trouwens al bij de nieuwe Rivian R2. Daar zit ook een camera in de binnenspiegel. Die houdt niet alleen de bestuurder in de gaten wanneer het handsfree rijsysteem actief is, maar werkt ook als Pet Cam. Kun je tijdens het boodschappen doen mooi controleren of de hond je achterbank nog heel laat. Hoe je het allemaal verzint...

Even wennen

Kijk, het idee dat een camera de hele rit naar je gezicht staart, voelt natuurlijk niet bepaald prettig. Toch lijkt dit wel waar we naartoe gaan. Autofabrikanten zetten steeds meer in op handsfree rijhulpsystemen en dan zijn sensoren in het stuur, die alleen controleren of je je handen eraan hebt, simpelweg niet meer voldoende. Magna ziet de binnenspiegel daarom als dé plek om bestuurders én inzittenden in de gaten te houden, zonder extra camera's door het interieur te hoeven strooien.

Kortom, de auto van de toekomst kijkt niet alleen naar de weg, maar ook voortdurend naar jou. En als Magna ook echt zijn zin krijgt, doet je binnenspiegel straks veel meer dan alleen laten zien wie er achter je rijdt.

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