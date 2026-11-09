Sony heeft een manier bedacht om reclame nóg irritanter te maken

Reclames komen in alle soorten en maten: je ziet ze langs de weg, op social media, op tv of je hoort ze op de radio. Vind je deze ook vervelend? Maak dan je borst maar nat. Sony wil reclame namelijk een extra dimensie gaan geven.

Sony heeft een patent gepubliceerd voor een systeem dat geuren in jouw auto gaat verspreiden op basis van advertenties. Geen grap. Rij jij dus langs een groot billboard van bijvoorbeeld de McDonalds, dan krijg je dus een McDonalds geur in je auto. Vast fijn als je vegetariër bent. Of misschien krijg je dan wel de geur van een Vegan McChicken in je auto, wie weet.

Het gaat trouwens nog een stuk verder. Ook reclames voor chocolade op het infotainmentscherm, op tv of via de radio kunnen aan specifieke geuren worden gekoppeld.

Hoe ze dat gaan doen? Met camera's, GPS en een online database waarin advertenties en de bijbehorende geuren zijn geregistreerd. De camera van de auto herkent bijvoorbeeld een reclamebord, vervolgens checkt de auto via de database of de advertentie bekend is, en als dit klopt dan weet het systeem welke geur uit de daarvoor bestemde cartridges moet komen.

En het wordt nog gekker. De intensiteit neemt namelijk toe naarmate je dichter bij een reclamebord komt.

Ook je passagier doet gezellig mee

Sony heeft nog een opvallend detail in het patent opgenomen. De camera in het interieur kan namelijk de inzittenden analyseren en zo hun leeftijd en geslacht inschatten. Vervolgens gaat het systeem aan de hand van die gegevens bepalen wie de geur voor z'n snufferd krijgt. Zo kan een luchtje bijvoorbeeld dertig seconden naar een specifieke zitplaats worden geblazen. Leuk he!?

Maar volgens Sony is het systeem ook goed voor iets minder commerciële toepassingen. Zo zou een auto bij het starten een vaste geur kunnen verspreiden of kunnen taxi's hun passagiers verwelkomen met een door hen gekozen geur. Of dit nou een stuk beter is dan de geur van zo'n frituurschuur weet ik niet.

Maak je geen zorgen

Voordat je nu uit angst wasknijpers in je auto gaat leggen, dat is voorlopig nog echt niet nodig. Het is en blijft een patent, dus de kans dat dit echt in een auto komt is is helemaal niet zeker. Daarnaast moeten autobouwers die techniek eerst toepassen en moet adverteerders hun campagnes aanpassen etc.

Daarnaast heb je ook nog zoiets als privacy. De auto moet namelijk de camera's gebruiken om de inzittenden te bekijken. En dan is er nog de belangrijkste vraag: zit iemand eigenlijk te wachten op reclame die niet alleen door de ogen en oren, maar ook door de neus naar binnen komt? Ik denk het niet.

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