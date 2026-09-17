Autodieven hebben slecht nieuws voor inwoners van deze steden

Goed nieuws voor wie het ook altijd zo vervelend vindt als zijn/haar auto wordt gejat. In de eerste acht maanden van 2026 werden in Nederland 5,8 procent minder motorvoertuigen gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar. Alleen hebben de heren en dames met de slijptol in sommige steden duidelijk de memo gemist.

De autodief heeft het rustiger

In totaal werden er 332 motorvoertuigen minder gestolen dan in de eerste acht maanden van 2025. Vooral een aantal grote steden draagt een steentje bij aan die daling. Amsterdam ging van 701 naar 622 diefstallen en Den Haag van 307 naar 266. Ook Utrecht doet mee met de trend: daar daalde het aantal van 164 naar 141.

Vooral in Zuid-Limburg is het verschil groot. Sittard-Geleen ging van 91 gestolen voertuigen naar maar 35. Dat is een daling van meer dan 60 procent. Ook Landgraaf en Beekdaelen zagen het aantal met meer dan 60 procent afnemen. Maastricht ging van 107 naar 70 en Heerlen van 143 naar 104.

Je zou bijna denken dat stelend Nederland heeft ontdekt dat je een auto ook gewoon kunt laten staan. Maar goed, als ze dat doen gaan ze wel achter je laadkabel aan.

Rotterdam en Breda hebben de memo gemist

Tja, zoals je waarschijnlijk zelf ook al aan zag komen is het natuurlijk niet overal in Nederland feest. In Rotterdam werden dit jaar tot en met augustus 409 motorvoertuigen gestolen. Vorig jaar waren dat er 370. Dat zijn maar liefst 39 extra auto's die dus van eigenaar zijn gewisseld.

In Breda is het verschil nog groter. Daar steeg het aantal van 71 naar 108, een toename van 52,1 procent!! Ook onder meer Stichtse Vecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Oosterhout, Leeuwarden en Nissewaard zagen meer diefstallen.

En dan is er Maassluis. Daar steeg het aantal van vijf naar 26. Dat klinkt met 420 procent nogal apocalyptisch, maar het gaat dus om 21 extra gestolen voertuigen.

Je woonplaats kan een duur grapje worden

De cijfers zijn afkomstig uit een analyse van Autoverzekering.nl op basis van openbare politiecijfers. Het gaat om geregistreerde diefstallen, waardoor niet iedere daadwerkelijke diefstal in deze cijfers hoeft te zitten.

Toch kunnen ze voor automobilisten die hun auto nog gewoon bezitten interessant zijn. Verzekeraars kunnen namelijk rekening houden met je woonplaats bij het bepalen van de premie. Een hoger diefstalrisico kan daardoor uiteindelijk dus ook voor jou gewoon duurder worden. Om het de dieven een stuk moeilijker te maken kan je ook gewoon een auto kopen die niet in dit lijstje staat. Dat kan alvast een hoop schelen.

Heb je alleen WA? Dan is een gestolen auto financieel gezien extra zuur: die dekking vergoedt de diefstal van je eigen auto niet. Daarvoor heb je minimaal WA beperkt casco nodig.

Zou er ooit een tijd komen wanneer mensen eens met hun tengels van andermans spullen afblijven?

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