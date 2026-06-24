Je bent welkom op de A12 en A27. Ik herhaal, je bent welkom op de A12 en A27

Wat is het warm hè? Nou, poehpoeh, wat is het heet. Het is zelfs zó heet dat je gewoon kunt doorrijden op de A12 en A27! En oh ja, ook op de A2.

Inderdaad, die hitte levert niet alleen kommer en kwel op hoor. Tuurlijk, je moet geen pech krijgen met de auto, maar op sommige snelwegen kun je dus wel gewoon doorrijden terwijl ze eigenlijk dicht zouden zijn. Maar hoe zit dat dan?

De geplande werkzaamheden aan de A27 tussen knooppunt Sint-Annabosch en knooppunt Hooipolder gaan dit weekend namelijk niet door. De reden is opvallend eenvoudig, het is veels te heet.

Rijkswaterstaat heeft besloten de werkzaamheden uit te stellen omdat de hoge temperaturen problemen kunnen veroorzaken bij het aanbrengen van nieuw asfalt. Op warme dagen kan het wegdek temperaturen bereiken waarbij de kwaliteit van het werk niet meer gegarandeerd kan worden. Ook voor de wegwerkers zelf zijn de omstandigheden verre van ideaal. Wat mij overigens nog belangrijker lijkt dan bobbeltjes in de weg. Die mannen (M/V/X) met hun dikke kleding gaan hartstikke dood als ze de hele dag in de brandende zon staan te werken. Lijkt ons nou niet echt de bedoeling.

Maar die A27 is niet de enige weg waar dit weekend gewoon doorgereden kan worden. Je had het waarschijnlijk al door, ook op de A12 worden de werkzaamheden uitgesteld. Tussen knooppunt Lunetten en de afrit Veenendaal-West zou daar van vrijdag tot maandag aan de weg worden gewerkt. Tenslotte kun je op de A2 tussen Vught en Best ook gewoon doorkarren dit weekend. Allemaal vanwege dezelfde reden, de bloedverziekende hitte des doods.

De werkzaamheden verdwijnen daarmee overigens niet. Ze worden simpelweg verplaatst naar een later moment. Tenzij je in het noorden woont. Daar verdwijnen de werkzaamheden juist wel.

Maar of we daar nou blij mee moeten zijn?