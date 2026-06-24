Je elektrische auto verhuren als datacenter voor AI kan best wat geld opleveren

De EV-rijder kan tegenwoordig overal wel een paar centen ophalen. Tegenwoordig hoef je alleen maar de stekker in de auto te pluggen en het banksaldo stijgt mee met elke geladen kWh. En daar houdt het niet op, want de topman van de grootste accubouwer ter wereld ziet nog een kans om wat extra centen in de zakken van rondzoemers te kloppen.

Volgens bestuurslid Robin Zeng van CATL zijn elektrische auto's namelijk prima te gebruiken als rijdende mini-datacenters voor AI-toepassingen. Naast dat een EV de nodige energie met zich meezeult, heeft hij tegenwoordig ook enorm veel rekenkracht en soms zelfs AI-chips. Kortom: alles wat een AI-datacenter ook heeft, alleen dan op veel kleinere schaal.

Klein datacenter met een kleine AI-taak

En dat laatste is helemaal geen probleem. Zeng stelt namelijk dat een EV prima ingezet kan worden voor het produceren van AI-tokens. Dat zijn kleinere stukken data die een AI-model gebruikt om tot een groter antwoord te komen.

Een extra voordeel van deze oplossing is dat het de druk op het stroomnet ook kan verlichten. AI-datacenters verbruiken enorme hoeveelheden energie waardoor het toch al piepende en krakende stroomnet nog verder onder druk komt te staan. Maar daar zit ook gelijk een verdienmodel voor de EV-rijder. Niet alleen deelt die zijn stroom, maar daarnaast ook rekenkracht. Voor het delen van stroom wordt al financieel gecompenseerd, voor het gebruik van de rekenkracht nog niet. En het is aannemelijk dat AI-bedrijven daar graag voor willen betalen, want die lopen er al tegenaan dat ze maar moeilijk kunnen uitbreiden op dit front.

Niet helemaal nieuw

Kortom, het idee is helemaal zo slecht nog niet. Sterker nog, ene Elon Musk kwam een paar jaar geleden met nagenoeg hetzelfde idee. Alleen hield hij alles voor zichzelf. Hij voorzag namelijk dat Tesla de rekenkracht in stilstaande Tesla's wel kon gebruiken voor eigen gewin. Hij dacht dat elke Tesla dienst kon doen als internetserver. Iets wat er nooit van gekomen is.

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