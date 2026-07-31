Je gaat huilen als je ziet wat de maker voor deze 300 SL replica vraagt

We zien er de humor wel van in als je een Chrysler Crossfire ombouwt tot iets anders. Zeker als dat andere een legendarisch model van dezelfde autobouwer is als waar de Crossfire de helft van zijn onderdelen vandaan haalde. Maar als je dan dit aflevert...

Het Amerikaanse Signature Autosports dacht een leuk project te hebben bedacht: een eerbetoon aan de legendarische Mercedes-Benz 300SL Gullwing maken. Nog leuker het baseren op een auto waarin de Verenigde Staten en Duitsland al eerder samen waren gekomen: de Chrysler Crossfire. Die auto deelde namelijk ruwweg de helft van zijn onderdelen met de Mercedes-Benz SLK uit diezelfde periode.

Nu kun je natuurlijk stellen dat een goed begin het halve werk is, maar dat een half begin serieus werk oplevert. De Crossfire, die niet bepaald als een geweldige auto de geschiedenisboeken in is gegaan, lijkt dat ook niet bepaald een goeie keuze als je daarop iets moois wilt neerzetten. Maar om te stellen dat dat laatste gelukt is, gaat wellicht wat ver.

Geen replica in de traditionele zin

Op de foto's is in ieder geval te zien dat er flink wat werk in het bouwen van de neppe 300SL is gegaan. Het lijkt erop dat de panelen mooi gevormd zijn en dat de afwerking - ook in het interieur - van hoge kwaliteit zijn. Alleen dat Signature het heeft over een 'replica' gaat wel een beetje ver. In het allereerste opzicht is gelijk duidelijk dat dit geen Mercedes is. De proporties kloppen niet en het lijnenspel wijkt teveel af. Hadden we niet geweten dat hier een Crossfire onder zou zitten, hadden we gegokt op de zoveelste aangepast MX-5.

















Om het allemaal nog iets ellendiger te maken: onder lange kap vinden we de onaangepaste 3,2-liter V6 uit de donor-Crossfire. Die is goed voor, schrik niet, 218 pk en 310 Nm. Die stuurt zijn enorme vermogen door een automatische 5-bak naar de achterwielen.

Nu zou je wellicht verwachten dat deze 'replica' best schappelijk geprijsd is, gezien het feit hij op een nogal goedkope basis staat. Maar dat is helaas allerminst het geval. De maker heeft hem in de aanbieding voor net geen 300.000 dollar, omgerekend 261.000 euro. Om te janken, van het lachen of van de misplaatste pijn...

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