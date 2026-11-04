Je gebruikt deze optie waarschijnlijk verkeerd en dat kan gevaarlijk zijn

Je hebt dit knopje ongetwijfeld een keer gebruikt wanneer er een diesel met een iets te fanatieke uitlaat voor je rijdt. Ik heb het natuurlijk over de recirculatie knop. Even indrukken en je auto gebruikt de lucht die al in de auto is, in plaats van die vieze buitenlucht. Toch kan je die functie tijdens lange ritten beter niet te lang ingeschakeld laten.

Je ademt je eigen lucht in

De recirculatie functie doet precies waar de naam voor staat. Het recirculeert de lucht die al in de auto is. Om het even iets duidelijker te verwoorden: het ventilatiesysteem haalt lucht uit de auto en blaast deze weer opnieuw de cabine in. Dit zorgt er naast geen vieze buitenlucht in je auto ook voor dat het aircosysteem minder warme buitenlucht hoeft te koelen en daardoor wordt het dus sneller de door jou gekozen temperatuur. Top.

Er is alleen een dingetje. Mensen ademen namelijk zuurstof in en produceren daarbij koolstofdioxide, voor iedereen ook wel bekend als CO2. Als jij de recirculatie stand ingeschakeld hebt komt er dus geen frisse lucht meer binnen, en daardoor loopt de CO2-concentratie in de auto op. Dat kan uiteindelijk ervoor zorgen dat jij moe en/of suf wordt met alle gevolgen van dien. Mocht jij al een beetje moe zijn, dan helpt dit natuurlijk niet mee aan een veilige rit.

Een onderzoek uit 2017 van de Society of Automotive Engineers nam de CO2-concentratie in auto's met ingeschakelde recirculatie even goed onder de loep. En wat bleek? Met vier mensen in de auto kon de concentratie al binnen vijftien minuten een niveau bereiken dat mogelijk invloed kan hebben op de alertheid. Met twee personen duurde dat uiteraard wat langer, namelijk zo'n 35 minuten. De precieze waarden hangen uiteraard af van de auto, de ventilatie en het aantal inzittenden. Als jij iemand in de auto hebt die al moe wordt van zitten en dus constant zit te hijgen zal het vast wat sneller gaan.

Zet dat knopje maar weer uit

Hoeveel van die CO2 er dan precies in de auto terechtkomt? Dat verschilt nogal. In een onderzoek naar een Hyundai i30 uit 2014 liep de concentratie met vijf inzittenden en ingeschakelde recirculatie na een uur op tot bijna 10.000 ppm. Om dat even te verduidelijken: buitenlucht bevat ongeveer 400 ppm. Bij concentraties boven de 1.000 à 2.000 ppm kunnen sommige mensen al last krijgen van slaperigheid en een slechte concentratie.

En nee, dat betekent natuurlijk niet dat je na 20 minuten cruizen op de snelweg meteen in slaap valt, maar het is gewoon verstandig om hier rekening mee te houden en dus de weg veilig te houden. Zet de functie gewoon aan als je vieze buitenlucht even buiten wil houden of als je snel een bepaalde temperatuur wil bereiken in de auto. Maar druk daarna dat knopje weer in!

Daarnaast beslaan je ruiten ook sneller met de recirculatie stand aan, omdat er vochtige lucht in de auto blijft hangen.

Dus, het knopje is super handig, maar gebruik hem met mate.

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