Je gelooft nooit wie deze exclusieve Ferrari bouwde

Bij sommige auto’s zie je meteen dat er een of andere tuner met z'n handige vingertjes aan heeft gezeten. Extra carbon, alles behalve subtiele striping en een kleurenschema waar je netvlies nog net niet van begint te scheuren. Dan denk je in eerste instantie natuurlijk meteen aan één iemand, Mansory. Je raadt het nooit, maar bij deze Ferrari ligt dat dus nét even anders. Want nee, deze bizarre Ferrari SF90 XX Stradale komt gewoon rechtstreeks uit Maranello. Wat?

Tailor Made, maar dan zonder rem

Ferrari staat natuurlijk niet bekend om de meest luidruchtige configuraties. Waar klanten van Porsche en Lamborghini soms echt helemaal losgaan in de configurator, kiezen veel Ferrari-kopers opvallend vaak voor relatief veilige kleuren. De eigenaar van deze SF90 XX niet. Deze auto werd volledig onder handen genomen via Ferrari’s exclusieve Tailor Made-programma, bedoeld voor de leuke klanten die niet tevreden zijn met “gewoon rood”. En als je één van slechts 799 gebouwde SF90 XX Stradales bezit, wil je blijkbaar ook niet opgaan in de massa.

Het meest opvallende bij deze SF90 is het kleurtje: Verde Volterra. Een vierlaagse kleur die continu wisselt tussen groen, goud en bruintinten, afhankelijk van het licht. Ferrari introduceerde deze tint in 2022 voor een exclusieve Cavalcade-serie ter ere van het 10-jarig jubileum van dat evenement. Oftewel: zelfs de lak is al exclusiever dan de gemiddelde supercar. Ik vind het verschrikkelijk, maar misschien vinden jullie het wel wat? Laat het me maar weten in de reacties. Ik ben benieuwd.

Anyway, alsof dat allemaal nog niet genoeg is, combineert Ferrari de kleur met fel oranje accenten op de motorkap, pinstripes langs de flanken en details op de gigantische spoiler. Pleur daar nog wat zichtbare carbon panelen bij en je hebt eigenlijk al de basis voor een Mansory-recept.











Gelukkig is de techniek nog krankzinniger

Onder al die visuele heftigheid schuilt gelukkig nog steeds een machine die serieus indruk maakt. De SF90 XX gebruikt dezelfde 4,0-liter twin-turbo V8 als de reguliere SF90, geholpen door drie elektromotoren. Samen goed voor 1.016 pk. Om het nog leuker te maken verbeterde Ferrari ook de aerodynamica en wist het merk nog eens 10 kilo gewicht te besparen dankzij onder meer carbon velgen en lichtere stoelen. Dat alles maakt deze Ferrari niet alleen snel rechtdoor, maar vooral nog extremer op het circuit. Binnenin gaat alles natuurlijk verder met Alcantara, contrasterende stiksels en een overvloed aan carbon. Subtiel is anders.







Duur? Reken maar

Ferrari noemt geen exacte prijs van deze configuratie, maar goedkoop was het gegarandeerd niet. Een standaard SF90 XX Stradale begon al rond de 840.000 dollar, omgerekend ongeveer 780.000 euro. En dat was nog vóór het aanvinken van de Tailor Made-opties. Gezien de nogal exclusieve verf, custom afwerking en alle extra details lijkt een extra factuur van ruim 100.000+ euro nou niet bepaald onrealistisch.

De uiteindelijke prijs? Waarschijnlijk ruim boven de 900.000 euro. Dat is een bedrag waarbij je eigenlijk zou hopen dat Ferrari ook een smaakadviseur meestuurt. Maar goed, smaak blijft persoonlijk.

Via: Carscoops