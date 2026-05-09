APR geeft VW’s een burnoutknop

Wie een beetje thuis is in de wereld van Golf R’s, S3’s en RS3’s weet dat er één essentieel aspect mist. Je wil een lekkere burnout doen, maar die vervelende Haldex-vierwielaandrijving blijft zich de hele tijd overal mee bemoeien. Dus wat deden mensen jarenlang? Zekeringen trekken, stekkers loshalen en doen alsof dat allemaal onderdeel van het proces was. APR heeft nu besloten daar gewoon een knop van te maken.

Eindelijk legaal asociaal

Het idee is even simpel als grappig. Zet de auto in Race Mode en de software koppelt tijdelijk de achteras los. Resultaat: je dikke vierwielaangedreven Volkswagen gedraagt zich ineens als een GTI van een lokale parkeerplaatsmeeting uit 2009. APR zegt dat de functie bedoeld is voor burnouts, dragstrip-voorbereiding en dyno sessies. Het mooie is vooral dat alles softwarematig gebeurt. Geen gezeik meer met zekeringen of irritante stekkers terwijl je vriend staat te roepen dat “de ABS nu misschien een beetje raar doet”. Gewoon een instelling selecteren en de auto verandert tijdelijk in een voorwielaandrijver.

Volwassen gedrag is het natuurlijk niet. Maar sommige functies hoef je toch ook helemaal niet rationeel te verdedigen?

Meer dan alleen rookontwikkeling

Onder alle gekkigheid zit wel degelijk serieuze techniek verstopt hoor. APR heeft namelijk niet alleen een burnoutmodus toegevoegd, maar het complete gedrag van het Haldex-systeem aangepast. Normaal functioneren deze auto’s grotendeels als voorwielaandrijvers totdat extra tractie nodig is. Pas dan wordt de achteras gebeld om mee te doen. Volgens APR reageren de standaardinstellingen soms net een beetje te voorzichtig, zeker bij getunede auto’s met flink meer vermogen dan de fabriek ooit had gepland.

De nieuwe software verhoogt onder meer de clutch pressure en laat het systeem sneller reageren op gasinput en wielspin. Dat moet zorgen voor fellere launches, meer grip en een auto die minder twijfelt over waar het vermogen heen moet.

Meer grip, meer belasting

APR levert de upgrade in twee smaken. Stage 1 blijft binnen de grenzen van de standaardhardware, terwijl Stage 2 een aangepaste pressure relief valve gebruikt waarmee het systeem nog meer druk aankan tijdens zware launches. Dat klinkt natuurlijk geweldig totdat ergens diep in de aandrijflijn onderdelen beginnen te beseffen dat hun pensioen ineens een stuk dichterbij is gekomen.

Want hoe je het ook verpakt: harder launchen en meer grip betekenen simpelweg meer belasting. APR heeft een prima reputatie binnen de VAG-wereld en presenteert de software als veilig binnen normaal gebruik, maar natuurkunde blijft helaas nogal de koning. Toch zal dat de gemiddelde Golf R-rijder vermoedelijk weinig uitmaken. Die heeft allang vrede gesloten met het feit dat “preventief onderhoud” meestal gewoon betekent dat er binnenkort weer iets heel duurs gaat gebeuren.

De upgrade verschijnt voor verschillende Haldex-modellen binnen het VAG-groepje, waaronder de Mk7 Golf R, Audi S3, RS3, TTS en TT RS. Kortom: precies de auto’s waarvan de bestuurders nu nóg vaker gaan zeggen dat ze “echt alles pakken bij de stoplichten”.

Via: The Drive