Je koplampen als bioscoop? China doet het

Je denkt dat koplampen er zijn om de weg te verlichten en mensen te irriteren. Logisch ook. Maar in China kijken ze daar natuurlijk weer nét iets anders naar. Waarom zou je ze alleen gebruiken om te zien waar je rijdt, als je er ook gewoon een film mee kunt kijken?

Van lichtbundel naar bioscoop

De Stelato S9 laat zien hoe ver het inmiddels gaat. Deze sedan, ontwikkeld met hulp van Huawei, heeft koplampen die niet alleen licht geven, maar ook nog eens beelden kunnen projecteren, aldus Bloomberg. En niet zo’n lullig plaatje, gewoon een soort 100-inch scherm tegen een muur. Ja, je leest het goed: je parkeert ergens, zet je auto neer en hop, je eigen drive-in bioscoop is geregeld. Daar kan je buurman met zijn nieuwe Mercedes met Hyperscreen echt niet tegenop.

Maar het blijft dus niet alleen bij entertainment. Diezelfde koplampen kunnen ook praktische dingen doen, zoals zebrapaden of navigatiepijlen op de weg projecteren. Handig, al kun je je afvragen of dit nou echt een positieve toevoeging aan de verkeersveiligheid is. Ik denk het niet.

Meer pixels, meer mogelijkheden

De techniek erachter bestaat uit zogeheten pixelkoplampen met een resolutie van zo’n 2 megapixel. Ja, je Sony Ericsson van twintig jaar geleden zat daar al overheen, maar voor koplampen is dit behoorlijk hightech. En China is hier niet de enige speler. Ook BMW en Mercedes-Benz werken aan vergelijkbare technologie. Alleen lijken Chinese merken het tempo flink op te voeren door er meteen allerlei extra functies aan te hangen.

Volgens schattingen groeit de markt voor dit soort slimme verlichting de komende jaren flink. Logisch ook, want als je koplampen ineens méér kunnen dan alleen licht geven, opent dat de deur naar allerlei nieuwe toepassingen.

Handig of compleet over the top?

De vraag is natuurlijk: wil je dit? Een film kijken via je koplamp klinkt leuk, maar je hoeft niet heel creatief te zijn om te bedenken dat dit ook voor afleiding kan zorgen. Regelgevers zullen hier dus nog wel wat van moeten vinden. Want een auto die onderweg even een Marvel-film op het asfalt projecteert, klinkt misschien als een slecht idee.