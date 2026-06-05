Utrecht probeert files op een bijzondere manier op te lossen

Je staat weer eens muurvast op de A12. Voor je een witte bestelbus, achter je iemand die vindt dat twee meter afstand ruim voldoende is. Normaal gesproken levert zo'n ochtendrit vooral frustratie op. Maar in Utrecht hebben ze nu weer wat nieuws bedacht: wat als we mensen belonen om juist níét in die file te gaan staan? Dat klinkt misschien als een grap, maar deze zomer kun je in de regio Utrecht daadwerkelijk punten sparen door gewoon even niet in de spits te rijden.

A12 wordt een uitdaging

Je raadt het nooit, maar de reden hiervoor is dat Rijkswaterstaat van juni tot en met september groot onderhoud gaat uitvoeren aan de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Dat traject krijgt de komende maanden flink wat aandacht van wegwerkers en dat betekent natuurlijk minder aandacht voor een vlotte doorstroming. De gevolgen hiervan zou jij best wel eens kunnen merken. Volgens de betrokken organisaties kan de extra reistijd op drukke momenten namelijk oplopen tot een half uur en tijdens sommige weekenden zelfs tot anderhalf uur.

Om te voorkomen dat iedereen tegelijkertijd dezelfde fout maakt, wordt weggebruikers gevraagd om te denken aan andere vormen van reizen.

Punten sparen voor slim gedrag

Dus, wat nu? Via een speciale app kunnen automobilisten hun ritten registreren. Wie thuiswerkt, de trein neemt, op de fiets stapt of simpelweg buiten de spits reist, verdient punten. Die punten kunnen vervolgens worden ingewisseld voor verschillende beloningen. En nee, dit is niet je kans om miljonair te worden. Onder de beloningen vallen namelijk NS-abonnementen, maar ook cadeaukaarten en zelfs fietshelmen. Het systeem houdt via gps bij hoe en wanneer iemand reist.

Wat zou jij doen?

De vraag is natuurlijk hoeveel automobilisten zich daadwerkelijk laten verleiden door een gratis treinabonnement of een fietshelm. Voor sommigen zal het antwoord simpel zijn. Als je dagelijks over de A12 rijdt en de keuze hebt tussen anderhalf uur file of een dag thuiswerken, dan is de rekensom natuurlijk snel gemaakt. Het is in ieder geval eens iets anders. Normaal gesproken proberen overheden files op te lossen met waarschuwingen, omleidingen en matrixborden. Dit keer gooien ze er simpelweg wat gratis spullen tegenaan.

Of dat nou echt voldoende is om de files rond Utrecht korter te maken, daar gaan we na de zomer achter komen.