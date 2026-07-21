Snelladen in Europa is geen probleem meer, dit is het wel

Goed nieuws! Het is vanaf nu geen enkel probleem meer om door het grootste deel van Europa te reizen in een EV (behalve in Malta). De laadinfrastructuur is zo goed opgebouwd dat er langs elke 60 kilometer snelweg een snellader te vinden is. Maar of je die ook kunt gebruiken...

Een beetje moderne EV heeft tegenwoordig een actieradius waarover je wel naar huis durft te schrijven. Sterker nog, je kunt erover naar huis schrijven vanuit je vakantiebestemming, want het is niet langer heel uitdagend om daar te komen met een volledig elektrische auto. Dat blijkt uit onderzoek van milieuclub Transport & Environment.

Elke 60 kilometer, maar niet overal

De onderzoekers vonden namelijk dat 79 procent van het Europese snelwegennetwerk voldoet aan de door de EU gestelde eis dat er elke 60 kilometer een paar snelladers (150 kW+) te vinden moeten zijn. De 21 procent die achterblijft? Vooral in Zuid- en en Oost-Europa hebben ze niet veel haast. Niet dat er heel veel moeite in gestoken hoeft te worden, want volgens T&E zou Spanje met 22 extra snellaadlocaties al aan de eisen voldoen. Voor Polen zouden dat er 11 zijn en voor Roemenië slechts 7.

In totaal hebben we het over 1,8 miljoen publieke laadpalen in heel Europa. Dat is vijf keer zoveel als in 2020 en bijna het dubbele van de 1,1 miljoen laadpalen die de EU graag had gezien.

Vooral mooi op papier

Maar hoewel de milieuclub stelt dat de infrastructuur sneller groeit dan de snelheid waarmee de Europeaan overstap in een EV, blijft een onderliggend probleem ietwat onderbelicht. Het is leuk dat de laders er staan, maar dat zegt niets over de beschikbaarheid, werking en of je er überhaupt kunt betalen.

Dat laatste zou wel moeten kunnen, want Europa stelt verplicht dat je bij snelladers ook gewoon met je pinpas moet kunnen betalen. Maar laadpaalexploitanten zeggen eerlijk dat deze mogelijkheid nog niet overal beschikbaar is, omdat het ombouwen van de palen nu eenmaal tijd kost.

Grotere problemen ontstaan er doordat er geen enkel inzicht is of palen wel of niet werkend zijn. Ook is het in heel veel gevallen compleet onduidelijk hoeveel er per kWh betaald moet worden. Beide dingen die het gebruiksgemak van snelladers niet bepaald helpt. Zeker niet in vergelijking met het oude vertrouwde benzine tanken.

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