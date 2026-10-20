Je kunt de nieuwe elektrische Mercedes-AMG GT SUV upgraden naar een V8

Net als je denkt dat we een nieuw dieptepunt bereikt hebben met alle snufjes die op EV's geplakt worden om ze te laten voelen als een auto met verbrandingsmotor, komt Mercedes om de hoek met een poging om hier nog meer geld uit te wringen.

Dit weekend presenteerde Mercedes-AMG met gepaste trots de hogere broer van de AMG GT 4-Door Coupé: de GT SUV. Helaas met dezelfde styling, waardoor het internet natuurlijk direct in de fik vloog en de enorme SUV affakkelde om zijn looks. Maar voor deze keer willen we de kolos niet op zijn uiterlijk afrekenen, maar kijken we even naar het innerlijk. Daar is namelijk nogal een opmerkelijke optie te vinden.

Een niet bestaande V8 kost extra

Mocht je namelijk denken dat je deze zeker niet goedkope premium SUV standaard geleverd krijgt met het nepgeluid van een V8 dat via de speakers in je oren terecht kan komen, dan heb je het fout. Als jij tevreden bent met het instapmodel, zegge de GT 53, dan moet je ook tevreden zijn met het geluid van een V6. Je weet wel, het geluid waar niemand echt warm van wordt.

Als je het vage gevoel wil hebben dat er een vleugje van de geest van een V8 in jouw AMG GT SUV leeft, dan zul je toch echt meer centen moeten neertellen. Dit nepgeluid is namelijk beperkt voor tot enkel de GT 55 en GT 63. De logica erachter zit in de benaming: een AMG 53 heeft nooit een V8 gehad, dus kan hij dat nu ook niet hebben. Dat is natuurlijk los van het probleem dat de cijfers helemaal geen enkele referentie meer hebben met een elektrische aandrijflijn en ze dus ook nog amper betekenis hebben.

Waarom bestaat de nep-V6 eigenlijk?

We kunnen niet anders zeggen dat het op z'n minst vreemd is dat men bij Mercedes-AMG erop is gekomen om met een niet bestaande V8 een poging te doen mensen meer geld uit de zakken te kloppen. Sterker nog, we snappen niet dat er extra geld en ontwikkelingstijd is gestoken in het perfectioneren van de V6-geluiden naast die van de V8, specifiek voor dit doeleinde. Mercedes-AMG beweert immers dat het alle geluiden tot op detailniveau heeft vastgelegd op 100 verschillende meetmomenten en met 16 microfoons op meerdere AMG-voertuigen.

Met andere woorden: er is tijd en geld gestoken in het nog onaantrekkelijker maken van het instapmodel van de AMG GT SUV door hem een motorgeluid te geven waar niemand op zit te wachten. Tot overmaat van ramp is dat geluid nog uit te zetten ook. Kortom, er zal vast een of andere verklaring in het koopgedrag van mensen verscholen liggen om deze extra kosten te verantwoorden die wij niet zien.

Maar misschien zijn we ook wel te negatief. Er zijn ook AMG's met een vierpitter in plaats van een zespitter gebouwd. Het had dus nog erger gekund.

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