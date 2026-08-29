Je kunt in GTA VI eindelijk doen wat je altijd al probeerde

We kennen allemaal wel iemand die in GTA keurig 50 rijdt, stopt voor rood en netjes richting aangeeft. Waarschijnlijk jij niet, maar ze bestaan wel degelijk. Voor die kleine groep verkeersfanaten heeft Rockstar eindelijk goed nieuws. In de eerste uitgebreide gameplaybeelden van GTA VI zijn namelijk een paar opvallende nieuwe details te zien die het autorijden een stuk realistischer maken. En één daarvan is na twaalf jaar wachten verrassend simpel.

Eindelijk een beetje normaal autorijden

In GTA V kon je prima een auto met 180 km/u door een woonwijk jagen, maar een richtingaanwijzer gebruiken was zonder mods niet echt mogelijk. Rockstar lijkt daar in GTA VI nu eindelijk iets aan te hebben gedaan. In de gameplaybeelden zien we Jason namelijk wegrijden in een auto die verdacht veel wegheeft van een BMW E30-achtige Ubermacht Sentinel Classic. Hij draait de weg op en vervolgens zien we het rechter knipperlicht aanspringen. Zodra hij weer recht stuurt, gaat het knipperlicht ook weer uit.

Oke, dat klinkt misschien niet als een heel spannend detail. Maar als je ooit geprobeerd hebt om in GTA V voor de grap alle verkeersregels te volgen, weet je hoe irritant het was dat je praktisch geen richting kon aangeven.

De grote vraag is nog wel hoe Rockstar dit heeft opgelost. Het is niet duidelijk of Jason zelf een knop indrukt of dat de game automatisch begrijpt dat hij rechtsaf gaat. Maar goed, het feit alleen al dat het gebeurt, is al winst.

Rockstar heeft ook naar de rest van de auto gekeken

Het gaat natuurlijk niet alleen om knipperlichten. In GTA VI lijkt Rockstar sowieso veel meer aandacht aan auto's te besteden. Zo zie je Jason bijvoorbeeld vanuit de auto een knop bedienen om het cabriodak te openen. Het dak zelf is geen nieuwe feature voor de game, maar de animatie is dat wel. Je ziet de bestuurder ook daadwerkelijk de handeling uitvoeren.

Ook de rij-eigenschappen lijken her en der te zijn veranderd. De auto's bewegen wat meer op hun vering en de koets helt tijdens het sturen meer over dan in GTA V. Ook tijdens achtervolgingen valt het een en ander op. In een scène schiet Jason de banden van politieauto's lek, waarna die opvallend vaak over de kop slaan.

En dan is er nog het interieur. Waar de auto's van GTA V vanbinnen soms inderdaad oogden alsof Rockstar drie pixels had gebruikt, zijn de interieurs van GTA VI absurd veel gedetailleerder. Leer, stiknaden, instrumenten, klimaatbediening en zelfs het dashboardkastje zijn zichtbaar.

Je zou bijna vergeten dat je eigenlijk een auto aan het stelen bent.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover