Vieze laadkabels zijn verleden tijd: je kunt de Cayenne nu draadloos opladen

Op zich is het niet zo heel veel moeite om je auto aan de lader te hangen als je thuiskomt, maar het kan altijd makkelijker. Daarom lanceert Porsche nu draadloos laden op de Cayenne Electric. Terwijl je buurman aan het hannesen is met een laadkabel, parkeer jij je auto gewoon en laadt ‘ie automatisch op. Dat is pas premium!

Dat de Cayenne Electric deze optie zou krijgen, wisten we al voor de onthulling, maar nu is de optie ook daadwerkelijk leverbaar. Het systeem bestaat uit een inductieplaat op de grond – ‘grondmat’, zoals Porsche het noemt – en een ‘voertuigmat’. Je moet alleen even zorgen dat deze twee met elkaar uitgelijnd zijn en voilà, je kunt draadloos laden met 11 kW. De grondmat is weerbestendig en kan dus ook gewoon op je oprit geplaatst worden.

We kunnen nu ook vertellen wat dit geintje kost. Draadloos opladen staat voor € 1.976 in de prijslijst. Ter vergelijking: voor een passagiersscherm betaal je € 2.090 en voor stoelventilatie € 2.217. Dus dit is zeker geen bedrag waar Porsche-klanten van schrikken. En het valt ook mee omdat eerder werd gesproken over bedragen van € 7.000.

Nog meer nieuws

Naast Wireless Charging lanceert Porsche nog een aantal nieuwe opties op de Cayenne Electric. Zo kun je voor € 2.142 elektrische deuren krijgen. Deze gaan dus elektrisch open, wat op verschillende manieren geactiveerd kan worden. Bijvoorbeeld door aan de deurgreep te trekken of door op een knopje te drukken als de deur geopend is. Ook handig: als je instapt en op de rem trapt gaat de bestuurdersdeur automatisch dicht.

Ook nieuw is een massagefunctie met 4D-audio. Dat betekent dat je de muziek niet alleen kunt horen, maar ook voelen dankzij zes geluidsactuatoren in de stoelen. Last but not least lanceert Porsche het Paint to Sample-programma voor de Cayenne Electric. Dus hopelijk gaan we nu eindelijk Cayennes zien in andere kleuren dan zwart, wit of grijs.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover