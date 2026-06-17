Je kunt lekker wat geld verdienen met je laadpaal

Geld verdienen met je laadpaal. Vertel ons meer!!

Gaan we doen. Want waar een eigen laadpaal tot voor kort alleen handig was voor jezelf, kun je er nu ook geld aan verdienen. Steeds meer mensen stellen hun laadpaal namelijk open voor anderen. Via platforms als Laadpaal Delen kunnen elektrische rijders een particuliere laadpaal in de buurt vinden en daar hun auto opladen. Dat is vaak goedkoper dan laden bij een openbare laadpaal en bovendien soms een stuk makkelijker als er in de buurt weinig laadpunten beschikbaar zijn.

Het concept is eigenlijk heel simpel. Het aantal elektrische auto's groeit hard, terwijl niet iedereen een eigen oprit heeft. Tegelijkertijd staan veel particuliere laadpalen een groot deel van de dag ongebruikt voor de deur. Door die beschikbaar te stellen ontstaat extra laadcapaciteit zonder dat er nieuwe laadpalen hoeven te worden geplaatst.

Voor de eigenaar levert het een vergoeding op voor de afgenomen stroom. De gebruiker profiteert van een vaak gunstiger tarief dan bij openbare laadpunten. Zeker nu openbaar laden op veel plekken behoorlijk prijzig is geworden, maakt dat het idee steeds aantrekkelijker. Zei er iemand 'Win-Win'?

Maar hoeveel verdien je er dan mee? Nou, het is niet wereldschokkend, je kunt je baan beter niet opzeggen, als je begrijpt wat we bedoelen. Maar het kan wel helpen om een deel van de investering in de laadpaal terug te verdienen. Het enige nadeel is eigenlijk de vreemde auto's die op jouw oprit staan, misschien zelfs wel als jij zelf wil laden bij je eigen laadpaal.

Maar goed, kniesoor die daarop let.