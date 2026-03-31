Je kunt nu alsnog een E46 M3 Touring bestellen!

De E46 M3 Touring is een auto in de categorie ‘het had zo mooi kunnen zijn’. BMW heeft ooit één exemplaar gebouwd, maar zag er uiteindelijk geen brood in. Heel af en toe komt er een exemplaar te koop van een handige knutselaar, maar dat was het dan ook.

Tot nu, want na 26 jaar kun je eindelijk een E46 M3 Touring bestellen. En nee, dit is niet weer een nieuwe 1 april-grap van BMW. Een Brits bedrijf genaamd Petroyle biedt serieus deze service aan. Je kunt het zien als een soort restomodproject.

Exacte kopie

Petroyle bouwt naar eigen zeggen een exacte kopie van het prototype zoals BMW dat ooit in 2000 gebouwd heeft. Dit is dus echt de E46 M3 Touring zoals die uit de fabriek zou zijn gerold. Wel zijn de nieuwe carrosseriedelen vervaardigd van carbon. Dat gebruikte BMW destijds ook voor de M3 CSL, maar voor de Touring zouden ze dat vermoedelijk niet gedaan hebben. Maar dat is gewoon een upgrade, dus daar gaan we niet over klagen verder.

Zoals je ziet heeft Petroyle het eerste exemplaar voltooid. Deze is uitgevoerd in een zeer fraaie combinatie van Laguna Seca Blue met een gloednieuw bruin interieur. Het ziet er allemaal uit als vakwerk.

Zes-in-lijn, V8 of V10

Normaal gesproken zijn dit soort creaties one-offs, maar Petroyle gaat het niet bij één exemplaar laten. Ze willen een oplage van 50 exemplaren bouwen. Klanten kunnen een E46 M3 Touring naar wens samenstellen, alsof het 2000 is en deze auto gewoon wél in productie is gegaan. Petroyle gaat zelfs nog een stapje verder: ze kunnen er ook een V8 of een V10 in hangen als je dat wil.

Een prijs wordt niet gecommuniceerd, en dat is misschien maar goed ook. We vrezen namelijk het ergste. Mocht je toch per se een E46 M3 Touring willen, ongeacht de kosten, dan kun je een belletje doen naar Petroyle.