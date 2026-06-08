Geld over? Zet deze Chiron-motor in je woonkamer

Ik denk dat iedere autoliefhebber wel eens heeft nagedacht over wat hij zou doen als je een geldboom achter in de tuin zou hebben staan. Een garage vol Ferrari's bijvoorbeeld? Of misschien een Bugatti Chiron? Maar wat als je wel een Chiron-motor kunt kopen, alleen niet de rest van de auto? Klinkt in principe al gelijk als een slechte deal toch? Toch zijn er verzamelaars die hier al jaren op wachten. En uiteraard brengen wij goed nieuws, want precies dat kan je nu kopen.

Een Bugatti zonder toekomst op de weg

Op Pistonheads is momenteel een bijzondere Bugatti W16-motor inclusief versnellingsbak opgedoken. Niet zomaar een W16 natuurlijk, maar een officieel displaymodel dat door Bugatti zelf werd gebouwd. Volgens de advertentie gaat het om één van slechts twaalf exemplaren die door de fabriek zijn gemaakt voor showrooms, evenementen en internationale autoshows. Ik weet wat je nu denkt, en nee. Dit gaat helaas niet de perfecte engine-swap voor je Golf worden. Waarom? Dit blok gaat nooit meer lopen.

Bugatti levert er namelijk een officieel document bij waarin staat dat het displaymodel helemaal vrij is van vloeistoffen, uitsluitend bedoeld is als decoratie en niet als daadwerkelijk functionele motor gebruikt kan worden. Met andere woorden: dit is een W16 die zijn hele leven in een showroom heeft doorgebracht en dat waarschijnlijk ook zal blijven doen. Toch weer eens wat anders dan een W16 met een kilometerstand van 175.000.







De duurste salontafel van de buurt

Dat maakt het object trouwens niet meteen minder indrukwekkend. Het display bestaat namelijk uit een complete W16-motor met versnellingsbak, turbo's, sensoren, regeleenheden en bevestigingspunten. Alles is gemonteerd zoals je het ook in een echte Chiron zou aantreffen. Daarnaast staat het geheel op een verrijdbaar frame en beschikt het ook nog eens over ingebouwde ledverlichting. Je hoeft hem dus alleen nog maar in de woonkamer naast je LEGO-Chiron te parkeren en de stekker in het stopcontact te steken.

De verkoper levert zelfs een koffertje mee met instructies voor het uitpakken en plaatsen van het ding. Twee personen zouden voldoende moeten zijn om hem op zijn plek te manoeuvreren. Toch handig, want een W16 naast de bank zet zichzelf niet neer. Denk ik.





Waarschijnlijk duurder dan je huis

De vraagprijs wordt helaas niet genoemd, maar goedkoop zal het niet zijn. Eerdere officiële Bugatti-displaymotoren zouden voor bedragen boven de 850.000 dollar (737.500 euro) van eigenaar zijn gewisseld. Dat is nogal opvallend, aangezien je voor minder geld ook een behoorlijk indrukwekkende verzameling auto's kan kopen waar je wel mee kan rijden. Toch is het ergens wel begrijpelijk. Dit is geen replica ofzo. Het is een origineel fabrieksonderdeel dat rechtstreeks uit de wereld van Bugatti komt. Bovendien zijn er slechts twaalf van gebouwd.

De ironie is natuurlijk dat deze motor beroemder is om wat hij niet doet dan om wat hij wel doet. Een echte Chiron produceert uit deze gigantische 8,0-liter W16 met vier turbo's 1.500 pk en 1.600 Nm koppel. Daarmee vliegt deze hypercar in ongeveer 2,5 seconden naar de 100 km/u en haalt hij onbegrensd een topsnelheid van 463 km/u. Bij deze moet je echter al blij zijn als je een andere hoek van de woonkamer haalt.

Maar goed, als jouw portemonnee dik genoeg is om een W16 puur als decoratiestuk te kopen, dan heb je waarschijnlijk ook geen behoefte meer aan een salontafel van IKEA.