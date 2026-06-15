Je kunt nu Jeremy Clarksons probleem-Ford GT kopen

Jeremy Clarkson heeft zo'n beetje alles wel gereden wat vier wielen en een motor heeft. Ferrari's, Lamborghini's, Aston Martins en nog veel meer. Maar slechts een handjevol auto's wist zo'n indruk achter te laten dat hij er twintig jaar later nog steeds over praat. Deze Ford GT is daar één van. En het allermooiste? Hij kan gewoon van jou zijn!

Een match made in heaven. Toch?

Op papier was dit eigenlijk iets dat perfect in Clarkson zijn straatje past. Een Amerikaanse supercar met een enorme V8 en een handbak. Ik hoor hem nog "Speeeed and power" roepen. Toch was het niet de match made in heaven die je zou verwachten. Om te beginnen besloot de auto op de dag van aflevering gewoon even niet te starten. Een defecte startonderbreker zorgde ervoor dat Clarkson zijn eerste rit in de Ford GT moest uitstellen. In plaats van gewoon lekker naar huis te rijden in een moderne Le Mans-legende vertrok hij uiteindelijk in een Toyota Corolla Verso.

Ford loste het probleem wel op, maar de GT was duidelijk nog niet klaar met zijn nieuwe eigenaar. Het alarmsysteem besloot namelijk dat nachtrust nergens voor nodig is. Regelmatig ging het alarm midden in de nacht af. Het trackingsysteem deed er nog een schepje bovenop en meldde meer dan eens dat de auto gestolen was. Terwijl de supercar gewoon voor de deur stond. Clarkson hoopte ondertussen op vervangend vervoer in de vorm van iets leuks. Ford stuurde echter een diesel Focus Wagon. Je zou bijna zeggen dat iemand bij Ford een hekel aan hem had.













De reden dat hij alles vergaf

Het irritante is alleen dat een Ford GT zo goed is dat je hem bijna alles vergeeft. Onder de achterruit ligt een dikke 5,4-liter V8 met compressor die 550 pk produceert. Geen turbo's. Geen hybride gezeik. Geen software-updates die ineens functies verplaatsen naar een ander menu. Gewoon een ouderwets groot blok, een handgeschakelde zesbak en achterwielaandrijving.

Oke, dat klinkt tegenwoordig misschien net zo modern als een faxapparaat of een Nokia 3310. Maar juist daarom wil je zo'n auto hebben. Van de eerste generatie Ford GT werden slechts 4.038 exemplaren gebouwd. Dit specifieke exemplaar is nog specialer, want deze behoort tot slechts 101 auto's die officieel voor de Europese markt werden geleverd. Inmiddels heeft de GT zo'n 45.000 kilometer achter de kiezen. Genoeg om gebruikt te zijn. Niet genoeg om versleten te zijn.

Een koopje? Vast niet

De vraagprijs wordt angstvallig geheim gehouden. Dat is meestal een teken dat je eerst moet vragen hoeveel het kost voordat je mag weten hoeveel het kost. Vergelijkbare Ford GT's wisselen tegenwoordig voor ongeveer 430.000 euro van eigenaar. En dan hebben we het over auto's zonder Clarkson-verhaal. Want de volgende eigenaar koopt hier niet alleen een Ford GT. Hij koopt een stukje Top Gear-historie. Een auto die miljoenen kijkers hebben gezien en die jarenlang een terugkerend onderwerp was in Clarksons columns en uitzendingen.

Toen de auto weer opdook, reageerde Clarkson zelf met een korte opmerking:

"I hope they've fixed the alarm."

Misschien wel de meest waardevolle onderhoudshistorie die je bij een Ford GT kunt krijgen.

Via: Autoblog.com

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