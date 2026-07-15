De Bovensiepen-configurator maakt je portemonnee verdrietig

Je kent het wel. Je opent heel even een configurator om even een kleurtje te bekijken en voor je het weet ben je drie kwartier verder. Ineens zit je een handgemaakt stuur uit te zoeken, twijfel je tussen allerlei kleuren en is de auto die je op het oog had opeens 60 mille duurder geworden. Dat heb je dus met de configurator van Bovensiepen.

Van Alpina naar Bovensiepen

Toen BMW Alpina in 2022 volledig overnam, vroegen veel liefhebbers zich af of daarmee ook een stukje Duitse autogeschiedenis verdween. Dat bleek gelukkig niet het geval. De familie Bovensiepen ging gewoon verder onder een nieuwe naam en presenteerde onlangs de 05 GT. Kort gezegd is dat een BMW M5 Touring die door voormalige Alpina-mensen lekker onder handen is genomen. Je krijgt een meer dan aangename 800 pk, 1.100 Nm, een aangepaste ophanging, een titanium Akrapovič-uitlaatje en een topsnelheid van 305 km/u. Allemaal niet verkeerd.

Het leuke nieuws is dat Bovensiepen inmiddels ook de configurator online heeft gezet. En die is best lekker. De basisprijs van de 05 GT bedraagt 167.143 euro. Daar krijg je overigens al aardig wat voor terug. Denk aan 21-inch gesmede velgen, een Bowers & Wilkins-audiosysteem, vierzone-climate control, adaptieve sportvering en een met de hand afgewerkt Lavalina-stuur. Maar een auto als deze koop je natuurlijk niet standaard.









Hoe krijg je hem boven de twee ton?

Om te beginnen kun je kiezen uit twee Individual lakkleuren: Storm Bay Metallic of Frozen Deep Grey Metallic, vanaf 1.798 euro. Daarna wordt het gevaarlijk. Wil je de gesmede velgen in Anthracite of Oro Tecnico? Dat kost 2.437 euro. Een volledig Lavalina-lederen interieur? 18.908 euro. Wil je ook nog het logo geborduurd in de hoofdsteunen? Nog eens 546 euro.

Daar houdt het natuurlijk niet op. Je kunt kiezen voor carbon interieurdelen, Alcantara in de hemel, een met Alcantara beklede bagageruimte (5.378 euro) of zelfs een Alcantara-vloer (7.983 euro). Omdat het kan natuurlijk!





228.437 euro later...

Ga je helemaal los, dan eindig je op een totaalprijs van 228.437 euro. Daarvoor krijg je onder meer het Ultimate Pack met carbon-keramische remmen, Driving Assistant Professional, een panoramadak, carbon spiegelkappen en verwarmde stoelen vóór én achter. Veel geld? Oh, jazeker.

Maar eerlijk is eerlijk: als je toch ruim twee ton gaat spenden aan een stationwagon met 800 pk, dan kun je die laatste paar duizend euro voor een Alcantara-kofferbak er ook nog wel bij hebben toch? En nu de belangrijkste vraag: hoe zou jij hem samenstellen? Laat het hieronder weten!

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Nieuws