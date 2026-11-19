Een Formule 1-auto van LEGO kopen kan al een tijdje, want er is sinds 2025 een innige samenwerking. Je kunt al F1-auto’s in alle soorten en maten kopen, maar nu is er weer een nieuwe lichting sets. En het leuke is: deze keer zitten er de echte coureurs bij, geen generieke LEGO-mannetjes en -vrouwtjes.

Het gaat om sets in de Speed Champions-serie, voor de kenners. Dit zijn altijd bestaande auto’s, maar dan wel met normaal LEGO-formaat, in verhouding met LEGO-poppetjes. Het zijn dus geen grote en dure sets, zoals de LEGO Technic-auto’s. En geschikt voor kinderen.

Inclusief coureurs

























Met de nieuwe Speed Champions-collectie kun je alle huidige Formule 1-auto’s kopen, inclusief de bijbehorende coureurs. Voor alle duidelijkheid: we bedoelen hun LEGO-versies, niet de echte coureurs op de foto's. Een set bestaat uit één auto en twee coureurs. Leuk om ze allemaal te sparen. Of je koopt gewoon alleen de Red Bull met Max Verstappen en je gooit Hadjar weg, dat kan ook. Overigens lijkt het LEGO-poppetje totaal niet op Verstappen, maar dat mag de pret niet drukken.

18+

Opvallend genoeg is de Red Bull-set 18+. Je zou denken dat het toch niet zo’n ingewikkelde set is, met 203 steentjes. De leeftijdsgrens heeft dan ook te maken met iets anders: de regelgeving rondom reclame voor kinderen. Het is niet toegestaan om troep met heel veel cafeïne te promoten bij minderjarigen. Daarom zijn de sets van Red Bull en VCARB 18+, terwijl de andere sets 10+ zijn.

Je zou denken: de sets zijn mooi op tijd voor Sinterklaas, maar helaas: ze worden pas vanaf maart verzonden. Je kunt ze wel alvast bestellen in de LEGO-webshop voor € 29,99. Weet je in ieder geval zeker dat je op tijd een cadeautje hebt voor 5 december 2027.