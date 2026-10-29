Je kunt nu twee ton stukslaan op een Audi RS5

De nieuwe Audi RS5 is al geen muurbloempje, met zijn enorme uitgeklopte wielkasten en agressieve bumpers. Maar het kan natuurlijk altijd dikker. Daar hebben we ABT voor.

Na 80 verschillende versies van de RS6, komt ABT nu eindelijk met wat nieuws: de ABT RS5-R. Volgens de tuner is de auto gemaakt voor mensen die hun auto’s niet alleen rijden, maar zich er ook mee identificeren. Al weten we niet wat het precies zegt als je jezelf identificeert met zo’n foute bak.

Fout, maar toch dik

Enfin, ABT heeft de RS5 voorzien van de nodige extra opsmuk, zoals een carbon splitter, louvres in de voorschermen, carbon sideskirts, een carbon diffuser en een carbon spoiler. Heel fout, maar stiekem toch wel dik. Een nieuw setje velgen mag natuurlijk ook niet ontbreken: de ABT RS5-R staat op dikke 22 inch jetsers. Verder is de RS5 verlaagd en voorzien van nieuwe stabilisatorstangen.

ABT heeft ook nog wat gesleuteld aan de aandrijflijn. Standaard heb je al weinig te klagen, met 639 pk, maar de tuner vond het toch nodig om er 720 pk van te maken. Dit extra vermogen komt volledig uit de V6, die nu 591 pk levert. De resterende pk’s zijn elektrisch. Mocht 720 pk nog niet genoeg zijn: ABT belooft dat er ook nog een upgrade naar 800 pk in de pijplijn zit.

Gelimiteerd…

De ABT RS5-R is gelimiteerd op 130 exemplaren. We kunnen wel alvast verklappen dat er nog meer pakketten voor de RS5 zullen volgen, die óók gelimiteerd zijn. Kortom: iedereen kan zeggen dat zijn ABT heel erg bijzonder en exclusief is. Terwijl inmiddels iedere voetballer, rapper en influencer met een ABT-kit rondrijdt.

Een prijskaartje hebben we ook: in Duitsland kost de kit € 72.600, inclusief spuiten en monteren. Met de Nederlandse btw wordt dat € 73.820. Een RS5 Avant kost minimaal € 122.400, dus in totaal zit je bijna op twee ton. En waarschijnlijk ga je daar overheen, ervan uitgaande dat je een paar opties aanvinkt.

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