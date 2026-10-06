Je kunt straks worden aangehouden door een BMW M5 Touring

Er zijn weinig dingen vervelender dan een politieauto in je spiegel. Een politieauto met 727 pk maakt dat gevoel niet bepaald beter. BMW heeft namelijk een M5 Touring omgebouwd tot surveillancewagen en het gekke is: dit hoeft niet bij één showauto te blijven.

Van gezinsstationwagen naar nachtmerrie

BMW M heeft een M5 Touring gepakt en hem voorzien van alles wat je normaal liever niet achter je ziet verschijnen. Je weet wel: blauw zwaailicht, Duitse politie-striping en een heleboel reflecterend spul.

Onder de bestickering zit nog steeds de bekende M5. Dat betekent dus een 4,4-liter twinturbo V8, een elektromotor en vierwielaandrijving. Het gezamenlijke vermogen komt uit op 727 pk. Precies wat je nodig hebt om een verdachte van de snelweg af te begeleiden. Of om heel snel naar de koffiepauze te rijden. We don't judge.

BMW M ontwikkelt in Garching sowieso al speciale auto's voor politie en hulpdiensten. Alleen zijn dat normaal gesproken geen echte M-modellen. Deze keer had iemand dus duidelijk andere plannen. De normale politie-wrap paste trouwens niet helemaal lekker. De M5 heeft natuurlijk zulke brede wielkasten en bumpers dat BMW de bestickering her en der moest aanpassen.

Deze M5 is nog nét geen politieauto

Helemaal dienstklaar is de auto natuurlijk niet. Zo zijn de rode Merino-lederen stoelen behoorlijk chic voor een auto die vermoedelijk af en toe met broodjes, koffie en enig haastwerk wordt gevuld.

Ook staat op de achterdeuren een BMW-logo waar normaal het Beierse staatswapen zou staan. En nee, er liggen geen wapens aan boord. BMW benadrukt dat nog maar even. Voor het geval iemand dacht dat een M5 Touring met 727 pk en zwaailicht standaard ook een koffer vol politie-uitrusting meekrijgt.

De lichtbalk is trouwens speciaal aangepast. BMW koos een platter exemplaar, zodat de aerodynamica er niet meteen vandoor gaat als de telefoon gaat. Ook moest bij de ombouw rekening worden gehouden met sensoren en rijhulpsystemen. Een sticker over een camera plakken is natuurlijk niet bepaald de manier om je werkdag bij BMW M door te brengen.



















Geef BMW genoeg orders

En nu wordt het echt leuk. Dit is namelijk niet per se een eenmalige grap voor een evenement ofzo. BMW zegt dat de M5 Touring daadwerkelijk geproduceerd zou kunnen worden als er voldoende vraag vanuit overheidsdiensten komt. Met andere woorden: ergens hoeft alleen maar een politiechef te denken dat een gewone 5 Serie te saai is.

BMW M staat er in ieder geval klaar voor. Het team dat de showcar bouwde deed dat naast de normale werkzaamheden en werkte daarbij samen met BMW's afdeling voor overheids- en speciale voertuigen.

De kans is dus aanwezig dat je deze M5 binnenkort niet alleen op foto's ziet, maar ook daadwerkelijk in je binnenspiegel. En dan kun je maar beter hopen dat je toevallig precies de maximumsnelheid rijdt.

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