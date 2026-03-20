Je mag vier Lamborghini's verwachten in 2026

Lamborghini profiteert momenteel van goede zaken. Met de Urus hebben ze de hele cursusverkoperwereld in Dubai op zijn kop gezet, maar nog steeds zijn hun sportwagens minstens even gewild op hun eigen manier. Om nog maar te zwijgen om de ultieme modellen. Wat mogen we van het merk verwachten in 2026?

Topman Stephan Winkelmann bevestigt dat vier nieuwe Lamborghini's ten tonele treden in 2026. Wat het wordt, dat zegt hij natuurlijk niet. Wel dat het drie 'nieuwe versies worden van bestaande basisauto's'. De vierde is ook een derivaat van een reeds bestaande auto. Cryptisch, maar gezien de stand van zaken kan je een gokje wagen wat de nieuwe modellen zijn. Lamborghini heeft immers een compleet nieuw gamma waar elk model te krijgen is als PHEV.

Revuelto

Eerst dus even wat er bedoeld wordt met nieuwe versies van basisauto's. Daarvoor beginnen we bij de Lamborghini Revuelto, die alweer bijna drie jaar verkocht wordt. Normaliter vuurt Lambo een heel batterij aan versies af, maar dat lijkt vooralsnog tegen te vallen. Zo is de meest simpele variant nog niet eens onder ons: de Revuelto is enkel beschikbaar als coupé. Dat is het eerste puzzelstukje: de kans is groot dat één van de vier te presenteren nieuwe Lamborghini's de Revuelto Roadster is. Dakloze Lambo's blijven populair, dus het is bijna frappant te noemen dat Lamborghini er zo lang mee wacht.

Temerario

Hetzelfde geldt overigens voor de Lamborghini Temerario, de vervanger voor de Huracán. De coupéversie is inmiddels los en dus zou ook daar te zijner tijd een cabriolet van verschijnen. De Lamborghini Temerario Spyder is dan ook hoogstwaarschijnlijk het tweede model. In dat geval laat Lamborghini er ietsje minder gras over groeien dan bij de Revuelto en sluiten de open en dichte Temerario vrij snel op elkaar aan.

Urus

De derde derivaat van een model van Lamborghini heeft dan logischerwijs te maken met het derde model dat verkocht wordt, de Urus. Daar is ook geen dakloze variant van, maar om hele andere redenen komt die er ook niet. Wat kan het merk dan nog met de Urus doen? Het lijkt erop dat de geüpdatete Urus SE een nieuw broertje krijgt. De SE is de versie die de 4.0 V8 combineert met elektrokracht, om zo tot 800 pk uit te komen. De variant die Lambo uit lijkt te willen brengen is een Urus SE Performante. Waar eigenlijk de Performante-versie van de 'normale' Urus met 666 pk als leidraad geldt voor een iets puurdere versie van de Urus SE. Voor zover dat mogelijk is. Wat het precies wordt, dat wachten we af.

Wildcard

De laatste van de vier nieuwe Lamborghini's is een beetje een wildcard. Nee, dat is niet de naam van de auto, maar wat wordt bedoeld met een 'derivaart van een reeds bestaande auto, zonder dat het één van de drie momenteel verkochte modellen betreft? Welnu, er is nog een serie modellen die eigenlijk altijd doorgaand is, alleen zo zeldzaam is dat je er als sterveling vrij weinig aan hebt. We hebben het dan over een model in de trend van de Fenomeno, de eerste 'hypercar'-Lambo op basis van de Revuelto. Of de vierde auto van 2026 simpelweg een Fenomeno Roadster is, is niet bekend. Aangezien alle voorgangers van de Fenomeno er ook zonder dak kwamen en het handjevol te bouwen auto's weer weg zijn voor je de naam kan spellen, niet onwaarschijnlijk.

Zonder aan te geven welk model waar wordt onthuld, heeft Winkelmann ook bevestigd op welke evenementen de vier nieuwe Lamborghini's onthuld zullen worden:

Mei, een door Lamborghini georganiseerd evenement op Imola (Italië);

Juli, Goodwood Festival of Speed (Verenigd Koninkrijk);

Augustus, Monterey Car Week/Concours d'Elegance Pebble Beach (Verenigde Staten);

December, Art Basel Miami (Verenigde Staten).

De 'Fenomeno Roadster' kan je met enige zekerheid alvast invullen voor Monterey Car Week. Omdat de Urus-onthulling waarschijnlijk de sportieve SE omvat, zou dat het evenement op Imola kunnen worden. Dat levert op dat de twee roadsters voor Festival of Speed en Art Basel bewaard worden. Makkelijk, hè? We zien de evenementen graag tegemoet zodat we kunnen zien of een carrière als waarzegger er nog in zit.