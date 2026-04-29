Je Miata als Aston vermommen? Aston Martin vindt dat dus niet grappig

Het begon als een opvallend project dat flink wat aandacht trok. Maar nog voordat de veilinghamer kon vallen, ging het ineens mis. En dat had alles te maken met wat er op de neus van de auto zat.

Een Miata met grootheidswaanzin

Het begon allemaal met die aangepaste Mazda MX-5 Miata uit 2007 waar we vorige week een stukje over schreven. Op zich niets bijzonders, behalve dat iemand besloot er een compleet nieuw koetswerk op te zetten, geïnspireerd op klassieke modellen van Aston Martin.

Het resultaat? Een soort kruising tussen een schattige roadster en een Britse grand tourer. Of, afhankelijk van je smaak, een identiteitscrisis op wielen. De auto verscheen op een veilingplatform, compleet met Aston Martin-badges. En dat is ongeveer waar het mis ging.

Juristen houden niet van grapjes

Kort voor het einde van de veiling werd de listing plotseling offline gehaald. De reden: een trademark claim van Aston Martin. Oftewel, de Britten waren niet zo gecharmeerd van hun logo op een Japanse roadster. Volgens de veilingorganisatie konden ze niet op tijd aan de eisen voldoen en wilden ze de verkoper niet in de problemen brengen. Dus: stekker eruit, pagina weg, einde verhaal. Zoals blijkt uit berichtgeving van Jalopnik, is de listing inmiddels zelfs volledig van het internet verdwenen.

Het zat 'm in de badges

Op zich was de auto redelijk eerlijk gepresenteerd. Er werd nergens gedaan alsof het een echte Aston was. Maar ja, een logo is een logo, en daar wordt bij dit soort merken niet lichtzinnig mee omgegaan. Kijk maar naar hoe Ferrari met dit soort dingen omgaat.

Interessant detail: de ontwerper van de auto had naar eigen zeggen al gewaarschuwd voor dit soort situaties. Het waren namelijk niet eens zijn badges, maar die van de eigenaar, die ze “voor de lol” had toegevoegd. Tja.

Het verhaal is waarschijnlijk nog niet helemaal klaar. De badges zijn namelijk eenvoudig te verwijderen, en er wordt gekeken of de auto later opnieuw geveild kan worden, maar dan zonder Britse logo's op de neus.

Tot die tijd blijft het vooral een mooi voorbeeld van hoe ver je kunt gaan met custom builds… en waar de grens ligt.