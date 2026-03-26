Je muzieksmaak bepaalt binnenkort hoe duur je autoverzekering is

Afleiding achter het stuur is een groot probleem. Je mag daarom niet met je telefoon in je hand autorijden. Nee, op een groot scherm het knopje voor het openen handschoenenvakje zoeken tijdens het rijden, da’s veel veiliger. Ook muziek is een bekende afleider. Al helemaal de hardere uptempo-muziek van jongeren. Daar wil autoverzekeraar Allianz wat aan doen. Tenminste…

Er is veelvuldig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar muziek tijdens het rijden. Zo vond een student van de Rijksuniversiteit Groningen ooit dat muziek helpt op saaie wegen om de concentratie erbij te houden. Aan de andere kant zorgt harde muziek ervoor dat je harder gaat rijden.

Verzekeraar Allianz bekijkt muziek in auto’s vanuit het tweede standpunt. ‘’Nummers boven de 120 bpm worden geassocieerd met meer afleiding, een verminderde alertheid, een tragere reactietijd en een hogere rijsnelheid. Uptempo muziek kan functioneren als een soort intern gaspedaal. [...] Rustige muziek (60–80 BPM) werkt daarentegen als een intern rempedaal: het heeft een kalmerend effect en helpt bestuurders meer gefocust te blijven, vooral in drukke verkeerssituaties waarin elke extra prikkel al snel te veel kan zijn.’’

Wat je luistert bepaalt wat je betaalt

Daarom gaat Allianz je luistergedrag koppelen aan je autoverzekering. Klanten kunnen op vrijwillige basis hun luistergedrag laten meenemen in hun premie. ‘’Rustige muziek tussen de 60 en 80 bpm wordt gezien als rij bevorderend en kan een premiekorting tot 5 procent opleveren’’, schrijft Allianz. Dan ben ik toch benieuwd: zou je premie omhoog of omlaag gaan van het luisteren van de Autoblog Podcast?

Speciale playlist

Je hoeft niet eens zelf te zoeken naar muziek die binnen deze bpm-range valt. Het Commercial Motor-team van Allianz heeft al een ‘Kalme kilometer-klassiekers playlist’ samengesteld. In de afspeellijst vind je de favoriete liedjes van de medewerkers ‘’die niet aanzetten tot risicovol meezing- of meedansgedrag achter het stuur (en ja, Crazy Frog is uiteraard uitgesloten).’’

Ben je al een uitgebreide reactie aan het voorbereiden voor hierdoor? Bespaar jezelf de moeite: wij hebben ook heus wel door dat het hier om een 1-aprilgrap gaat. We zijn er zeker van door de releasedatum van de ‘Kalme kilometer-klassiekers playlist’. Die is over zes dagen, wat precies 1 april is. Zo zie je maar; die verzekeringsmaatschappijen kunnen toch best wat humor hebben.

Hoofdfoto: Dit gebeurt er als jongeren los gaan op een Volkswagen ID.5