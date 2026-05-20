Je nieuwe Volvo is slimmer dan jij

Dat auto's steeds slimmer worden, weten we allemaal. Ze kunnen zelf stukjes rijden, sommigen zelf hele afstanden, ze kunnen parkeren en ze begrijpen simpele commando's als 'Volume omhoog". En dat ze kunnen navigeren weten we ook allang. Maar Volvo lijkt nu echt de volgende stap te willen zetten. Niet alleen een systeem dat weet waar je rijdt, maar eentje dat ook begrijpt waar je naar kijkt.

Daarvoor werken de Zweedse Chinezen samen met Google. In de nieuwe EX60 laten ze zien hoe Google Gemini straks direct kan meekijken via de camera’s van de auto. Het idee daarachter is dat de auto niet alleen commando’s uitvoert, maar ook echt context begrijpt. Jij wil een voorbeeld? Oke, dat krijg je.

Stel dat je twijfelt over een parkeerplek. Dan kan het systeem verkeersborden lezen, parkeerregels herkennen en uitleggen of je daar mag staan. Ook wegmarkeringen, afslagen en andere situaties op de weg moeten beter worden begrepen doordat de auto letterlijk meekijkt vanuit bestuurdersperspectief.

Daarnaast krijgt Google Maps een nieuwe vorm van navigatie in Volvo’s nieuwste modellen. Geen standaard kaartbeeld meer, maar veel uitgebreidere 3D-weergaven van gebouwen, tunnels en ingewikkelde kruispunten. Vooral in drukke steden moet dat overzichtelijker worden.

Ook de gesproken aanwijzingen veranderen. In plaats van alleen afstanden noemt het systeem straks herkenbare punten langs de route. Dus eerder “na de bibliotheek linksaf” dan “over 200 meter links.”

Het laat vooral zien hoe snel die ontwikkeling gaat. Een paar jaar geleden was een scherm met Apple CarPlay nog modern, nu praten merken over AI die realtime begrijpt wat er om de auto heen gebeurt.

Wij zijn vooral benieuwd waar dit gaat eindigen. Kunnen auto's straks ook zelf nieuwe dingen uitvinden en gaan ze zichzelf voortplanten?

Dan moeten we misschien alleen maar ouwe bakken kopen, eng!