Je partner vindt jouw rijstijl blijkbaar om te janken

Je denkt misschien dat je partner jou vertrouwt. In het dagelijks leven waarschijnlijk ook, maar zodra jij je stuurmanskunsten laat zien, kan die liefde ineens een hele andere weg inslaan. Uit nieuw onderzoek van HelloLease blijkt namelijk dat Nederlanders heel vaak iets vinden van de rijkunsten van hun wederhelft. En nee, dat is niet positief.

Doe nou eens normaal

Daar komt 'ie: 27 procent van de Nederlanders schaamt zich (wel eens) voor het rijgedrag van zijn of haar partner. Bij vrouwen ligt dat met 33 procent nog even een stukje hoger dan bij mannen, waar 20 procent zich weleens schaamt voor de rijkunsten van de wederhelft.

Vooral bij veertigers is het een dingetje. Daar schaamt namelijk maar liefst 39 procent van de vrouwen zich weleens voor het rijgedrag van hun partner. Bij mannen van die leeftijd is dat slechts 17 procent.

Maar schaamte is maar één ding. Sommige passagiers zijn er inmiddels zo klaar mee dat ze eigenlijk gewoon liever zelf rijden. 32 procent heeft daar serieus wel eens aan gedacht. Vooral mannen tussen de 30 en 40 jaar hebben dit gevoel: maar liefst 49 procent van hen had liever zelf gereden.

Ongevraagd rijadvies

Vooral het commentaar maakt het mooi. 71 procent van de ondervraagden heeft namelijk weleens iets te zeggen over de rijstijl van zijn/haar partner. Vrouwen zijn daarbij nog iets fanatieker met 76 procent, tegenover 66 procent van de mannen.

Maar zodra de rollen worden omgedraaid is het allemaal ineens een drama. 64 procent vindt het namelijk vervelend wanneer de partner commentaar geeft op zijn/haar rijgedrag. Dus: commentaar geven is helemaal prima, zolang het maar niet over je eigen rijstijl gaat. Zodra de rollen worden omgedraaid en je partner iets zegt over dat late richting aangeven, is het ineens een stuk minder gezellig.

Wat vooral mooi is, is dat bijna de helft van de mensen die zelf commentaar geeft, het ook vervelend te vinden om commentaar terug te krijgen. We noemen dat eigenlijk gewoon hypocrisie, maar in de auto heet het blijkbaar ‘meedenken’.

Liefde is blind

Maar er zijn ook duidelijke verschillen tussen provincies en leeftijdsgroepen. Zo willen Zuid-Hollanders het vaakst gewoon zelf rijden, terwijl Friezen daar dan weer het minst behoefte aan hebben. Bij jonge vrouwen ligt de behoefte om in te grijpen met 40 procent relatief hoog. Bij mannen piekt dat dus juist tussen de 30 en 40 jaar.

Dus ja, liefde mag dan blind zijn, achter het stuur blijft daar dus vrij weinig van over. Je partner houdt misschien nog steeds van je, maar als je drie keer achter elkaar vergeet richting aan te geven...

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