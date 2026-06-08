Je raadt nooit wat de VVD-verkeersminister privé rijdt

Minister Karremans is verantwoordelijk voor het verkeer en de VVD is van oudsher de autopartij. Dus wat rijdt zo’n minister dan zelf eigenlijk? Dat vroegen Wouter en Meindert hem in de Nationale Autoshow.

Privéauto

Het antwoord zal je verbazen: de privéauto van Vincent Karremans is een Skoda Kamiq. Niet meteen de auto die je verwacht van een VVD’er met een bovenmodaal inkomen. De Skoda Kamiq is toch – we zeggen het maar gewoon – een vrij lullige crossover. Maar goed, bescheidenheid siert de mens. Karremans geeft zelf ook aan dat hij niet zo materialistisch is (zoals wij autoliefhebbers dat wel zijn).

Nu Karremans uit de kast is gekomen als Skoda Kamiq-rijder, voelt hij zich wel genoodzaakt om dat toe te lichten. Hij heeft lang in Rotterdam-Noord gewoond en zijn vrouw vond een kleine auto prettig parkeren. Inmiddels is minister Kamiqmans aan het kijken voor iets groters, want de Skoda is te klein geworden voor drie kinderen. Dus als jullie nog tips hebben voor de minister: laat ze achter in de comments.

Auto van de zaak

Karremans weet ook wel hoe het is om in een comfortabele auto te rijden. Of beter gezegd: gereden te worden. Zijn auto van de zaak is namelijk een BMW i7 met chauffeur. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn zo slecht nog niet als je minister bent.

Toch waren de Eurocommissarissen niet onverdeeld positief over de elektrische BMW. Zij moeten namelijk vaak heen en weer tussen Brussel en Straatsburg en dan moet er onderweg een laadpauze ingelast worden. Daar heeft Karremans echter geen problemen mee.

Je verwacht het niet, maar de i7 kan gewoon van Rotterdam naar Den Haag rijden zonder laadstop. Maar ook Brussel of Luxemburg – waar de minister regelmatig heen moet – zijn prima te doen. In tegenstelling tot zijn EU-collega’s heeft Karremans dus niks te klagen over de BMW i7.

Luister het hele gesprek terug op BNR!

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