Je raadt nooit wat we naast brandstof nog meer uit België meenemen

Wie een beetje in de buurt van België woont, weet het inmiddels wel. Even de grens over kan bij het tanken behoorlijk schelen. Dus gaan we massaal zuidwaarts, gooien de tank vol en als we er dan toch zijn, lopen we meteen even de supermarkt in.

Niet dat daar alles goedkoper is. Volgens het AD vallen de prijsverschillen bij veel boodschappen nogal mee. Maar Nederlanders blijken naast benzine nog iets anders graag uit België mee naar huis te nemen.

En nee, het is geen speciaalbier. Ook geen vuurwerk. Zelfs geen wapens of bakken Vlaamse Frieten. Of extra jerrycans met veel te veel benzine. Nee, het is iets wat je nooit had zien aankomen.

Het zijn namelijk... Plopkoeken. Jawel. Die koekjes van Kabouter Plop. Dat had je niet geraden hè?

Die mogen hier dus niet

En dat is nog best een bijzonder verhaal. De Plopkoek zelf is in Nederland natuurlijk niet verboden. Je wordt niet bij Hazeldonk van de weg gehaald omdat er drie pakken tussen de reserveband liggen. Het probleem is Kabouter Plop zelf.

In Nederland gelden regels voor kinderidolen op verpakkingen van ongezonde producten. Een vrolijke kabouter gebruiken om kinderen koek te verkopen, daar zijn we hier niet zo van. In België kijkt men daar kennelijk wat makkelijker naar en liggen de Plopkoeken gewoon in het schap. En dus komen Nederlanders terug uit België met een volle tank, een paar jerrycans benzine en Plopkoeken in de kofferbak. Wij verzinnen het ook niet.

Mocht je binnenkort toch gaan tanken, weet je wat je te doen staat.

Neem voor ons ook een pak mee. Die dingen zijn lekker namelijk!

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