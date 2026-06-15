Je raadt nooit wat ze voor dit ouwe ding willen hebben

Dit was misschien wel de auto die het slechtste gevoel voor timing had van alle auto's.

We hebben het over de Saab 9-4 X Aero. Want net toen de SUV-markt begon te exploderen en vrijwel ieder premiummerk goud geld verdiende aan hoge auto's, kwam Saab eindelijk met een eigen SUV. Alleen was het merk op dat moment al bezig aan zijn laatste hoofdstuk.

De 9-4X verscheen in 2011, midden in de financiële problemen die uiteindelijk het einde van Saab zouden betekenen. Daardoor bleef de productie beperkt tot iets meer dan 800 exemplaren wereldwijd.

Onderhuids was de 9-4X bovendien minder Zweeds dan je misschien zou denken. De auto werd ontwikkeld binnen het GM-concern en deelt veel techniek met de Cadillac SRX. Dat zie je terug in de proporties, de techniek en delen van het interieur. Saab probeerde er met typische details zoals de cockpitachtige bediening en het bekende groene dashboardthema en de black panel display nog een eigen draai aan te geven. Maar het lukt nooit helemaal, zoals ook hier weer duidelijk werd.

Maar goed, de Aero waar we het over hebben was wel de versie die je moest hebben. Onder de kap lag een 2,8-liter turbo-V6 met 300 pk en vierwielaandrijving. Daarmee was de grote SUV verrassend snel voor zijn tijd. In iets meer dan zes seconden stond hij op 100 km/u en ook op de snelweg kwam hij niets tekort.

Toch voelt de 9-4X vooral als een auto die nooit echt de kans heeft gekregen. Saab arriveerde laat op het SUV-feestje, kwam vervolgens midden in een faillissement terecht en verdween kort daarna volledig van het toneel. Maar het maakt hem tegelijkertijd ook een heel interessante, het was namelijk de laatste nieuwe Saab die ooit gebouwd werd.

En daarom wil de verkoper best een flink bedrag hebben voor zijn exemplaar. Zoals gezegd een Aero een automaat en met 142.000 kilometer op de klok. Wellicht rechtvaardigt dat de prijs van € 42.450. En wellicht ook niet.

Maar je weet, liever te duur dan niet te koop. Dat geldt voor alles. Toch?

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