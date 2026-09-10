Je Tesla naar de garage? Dit wordt straks je vervangend vervoer

Het is altijd vervelend en het komt eigenlijk nooit uit: je auto naar de garage brengen. Nog vervelender is het als je vervolgens hoort dat de reparatie “toch iets langer gaat duren”. Bij Tesla kan daar straks nog een extra verrassing bij komen. Het merk lijkt namelijk een nogal bijzondere oplossing te hebben voor het probleem dat er niet altijd een leenauto klaarstaat.

Geen leenauto? Geen probleem

Als jij je Tesla naar de garage brengt voor een grote servicebeurt dan krijg je normaal gesproken gewoon vervangend vervoer. Gek genoeg is Tesla erachter gekomen dat ze geen oneindige voorraad leenauto's hebben. Zijn alle leenauto's al uitgeleend? Tja, dan moet je toch al gauw aan een Uber-ritje of Bolt gaan denken. Dus je brengt je Tesla naar de garage en mag vervolgens zelf uitzoeken hoe je weer thuis komt.

Nou Tesla vind dat blijkbaar ook geen leuke gedachte en wil daar verandering in gaan brengen. Dat blijkt uit een ontdekking van Not a Tesla App. In de nieuwste versie van de Tesla-app zijn namelijk aanwijzingen gevonden voor een nieuwe optie: Robotaxi. Ja zeker, de app bevat codes die erop wijzen dat klanten bij een serviceafspraak straks verschillende vormen van vervoer kunnen kiezen. En ja, daar staat dus gewoon een Robotaxi tussen.

Allemaal heel makkelijk en simpel natuurlijk. Jij levert je Tesla in, de monteur gaat ermee aan de slag en vervolgens komt er een andere Tesla zonder bestuurder voorrijden om jou weg te brengen. Je krijgt dus geen leenauto. Je krijgt een robot die je thuis afzet.

De app noemt naast de Robotaxi ook een betaalde leenauto, een e-bike en Bolt als mogelijke opties. Hoewel een elektrische hatchback als vervangend vervoer natuurlijk ook wel weer toepasselijk zou zijn.

Tesla kan zo mooi twee vliegen slaan

Voor Tesla is dit natuurlijk top. Een grote voorraad leenauto's hebben kost veel geld en ruimte. Als Tesla klanten in plaats van een leenauto gewoon een ritje met zijn Cybercab kan geven hoeven ze minder leenauto's achter de hand te houden. Win-win zou je dus zeggen. De klant komt weg bij het servicecentrum en Tesla hoeft minder auto's als tijdelijke taxi in te zetten. Al blijft er natuurlijk één klein dingetje over: de Robotaxi moet er wel daadwerkelijk zijn.

Wanneer Tesla dit precies wil invoeren, is niet bekend. De gevonden code bewijst vooral dat het bedrijf ermee bezig is. Tesla heeft zelf nog geen officiële introductiedatum gegeven.

Austin lijkt natuurlijk de meest logische kandidaat voor een eerste test. Daar draait de Robotaxi-dienst toch al en wordt volop geëxperimenteerd met de autonome auto's. Inmiddels rijden daar ook de Cybercabs rond.

Het zou dus zomaar zo kunnen zijn dat je in Austin straks je Tesla voor onderhoud naar de garage brengt en je thuis wordt gebracht door een Cybercab. Gewoon instappen en hopen dat het ding je thuisbrengt. De leenauto past blijkbaar ook al niet meer in de toekomst.