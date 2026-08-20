Lucid verandert van strategie in Nederland, maar is het te laat?

Het duurt even, maar dan heb je ook wat, zullen we maar zeggen. Na bijna vier jaar vanuit Hilversum de hele Nederlandse markt proberen te bedienen, vindt Lucid het tijd voor uitbreiding. Maar dat doet het Amerikaanse merk niet helemaal op eigen kracht.

In december 2022 opende Lucid de allereerste showroom in Hilversum, op een plek waar tot die tijd BMW's verkocht werden. Het idee was duidelijk: zijn waar de (vermogende) doelgroep zit en tegelijk niet onnodig hoge kosten moeten slikken die bijvoorbeeld een zichtlocatie langs de A2 met zich meebracht. Daarbij kwam ook nog dat Lucid alles op volledig eigen kracht wilde doen, geen hulp van dealerorganisaties of andere partijen die de auto's van het Amerikaanse merk onder ogen van potentiële kopers wilden brengen.

Lucid tussen de Ferrari's

Destijds kon je al overduidelijke vragen stellen bij de keuze voor Hilversum en de vrijwel onzichtbare locatie aan de rand van het dorp. Ook het niet willen sturen op externe partners was misschien niet even handig. Of dat het merk beperkte in de groei, of juist heeft geholpen? Dat mag Joost weten. Dat er nu verandering in de hele strategie komt, is wel duidelijk. Twentse autohandelaar Munsterhuis gaat namelijk een samenwerking aan met de Amerikanen en gaat Lucid's naast de Ferrari's in de showroom zetten.

Oké, over dat laatste laten beide partijen niet specifiek iets weten, al wordt het nieuwe merk wel ondergebracht in de locatie in Hengelo, waar ook de exclusieve merken verkocht worden. Maar omdat de dealer ook Renault, Land Rover, en Dacia verkoopt, kan het zomaar zijn dat Lucid's op een onverwachte plek een eigen hoekje krijgen.

Meer servicepunten

Belangrijker voor Lucid is dat het vanaf nu ook onderhoud en dergelijke kan aanbieden buiten enkel Hilversum. Munsterhuis gaat namelijk ook aftersales- en service activiteiten vanuit dezelfde locatie uitvoeren. Scheelt toch als het raam van je Gravity niet helemaal goed meer sluit terwijl je ergens in het noorden van het land woont.

Naast de uitbreiding in Nederland, staat Lucid op het punt een nieuwe locatie in België te openen, waarmee een nieuwe Europese markt aangeboord wordt. Ook is de nieuwe manier van werken met partners en dealermaatschappijen in Duitsland al eerder uitgerold. Kortom, de Europese uitbreiding gaat gestaag door, ondanks alle doemberichten die we de afgelopen tijd over Lucid te horen hebben gekregen.

Te laat of precies op tijd?

De vraag is alleen of deze manier van werken niet veel eerder had moeten gebeuren, of dat het nu al te laat is. We kunnen het ook omdraaien: is het precies op tijd om de uitrol van de langverwachte Cosmos, het kleinere en betaalbaardere model, een stevige ondergrond te geven. Voorlopig heeft Lucid in ieder geval nog genoeg geld om sowieso volgend jaar nog uit te zingen, precies wanneer de productie van de Cosmos opgestart zal worden. Het blijft dus nog even spannend.