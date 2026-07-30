Je wilt hem zo graag slecht vinden, maar de Ferrari Luce blijkt verrassend goed

Er gaan geruchten rond dat als je te lang kijkt naar de Ferrari Luce, er beginselen van oogschade beginnen op te treden in de oogballen. Wellicht is daarom ook de eerste tests met de meest besproken auto uit Maranello ooit, zijn verreden met de camouflage er nog op.

Voor de rest gaan we niet in op de looks van het groteskste stuk metaal dat ooit in Italië geproduceerd werd. We zijn hier vandaag tezamen gekomen om het te hebben over hoe het elektrische hok op wielen rijdt. De eerste journaille mocht namelijk al eerder plaatsnemen achter het stuur van deze gemotoriseerde iPod om eens te ervaren of deze zogenoemde Ferrari ook daadwerkelijk zich gedraagt als een Ferrari.

Gedraagt zich zoals een Ferrari zou moeten doen

De eerste testers (en dan bedoelen we niet Leclerc en Hamilton) lijken er unaniem over eens: dat doet hij zeker. Hij rijdt niet alleen als een Ferrari, claimt TopGear, hij glijdt ook als een Ferrari. Volgens het Amerikaanse MotorTrend is de balans in de elektrische hork belachelijk goed en verandert de auto veel makkelijker van richting dan je zou verwachten van een bijna 2.500 kilo wegende kolos. Dit zo aanhorende, zou je bijna denken dat geen van de twee testers enige ervaring heeft met sportievere EV's in de hogere prijsklassen, want dat dit is precies wat je daar krijgt en wat je er ook van mag verwachten.

Tot dusver geen verrassing dus, zeker niet als je er meer dan een half miljoen euro voor neer tikt. De verrassing komt uit de hoek van het motorgeluid. Dat is volgens de testers wederom verrassend goed gedaan. We hebben het hier dan ook over 'echt' motorgeluid, want dit wordt opgevangen uit een sensor op de elektromotor op de achteras. De subtiele frequentieverschillen die hierin ontstaan worden, met enige filtering, naar de speakers in het interieur gestuurd. Iets wat opmerkelijk genoeg resulteert in een soort synthetisch geluid dat toch best wat wegheeft van een verbrandingsmotor, maar tegelijk ook net niet. Dat het geluid enkel uit de speakers komt, lijkt geen van de testers dwars te zitten.

Even peuken halen

We kunnen er dan ook relatief kort over zijn: als we de eerste tests mogen geloven, dan rijdt en voelt de Luce als een Ferrari als je hem op z'n staart trapt. Maar zoals een van de testers zijdelings opmerkt terwijl hij de Luce sportief over het asfalt jakkert: "Niemand gaat hem ooit zo rijden". Nu kun je dat stellen bij elke Ferrari, maar het lijkt erop alsof de Luce zich daarin op een heel andere manier onderscheidt. In elke andere Ferrari tot dusver heeft de bestuurder altijd het gevoel dat hij in een Ferrari rijdt. Zelfs als hij even de spreekwoordelijke sigaretten is gaan halen. De Luce lijkt dat gevoel enkel te geven als je de reis naar de peukenboer op het limiet van de auto doet. Voor de rest is het een prima, maar geen extreem veel betere EV dan wat goedkopere merken aanbieden.

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