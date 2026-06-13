Jeep heeft de veiligste marketingactie van het jaar bedacht

Marketingafdelingen houden altijd wel van een stuntje. Een gratis auto weggeven bijvoorbeeld. Maar als je dit nou een beetje slim speelt, kun je daar tegelijkertijd heel veel aandacht mee krijgen én de kans minimaliseren dat je daadwerkelijk auto's moet weggeven. Jeep lijkt die formule nu perfect te hebben geperfectioneerd. Het Amerikaanse merk heeft namelijk aangekondigd dat het tot 100 Wrangler-modellen weggeeft. Klinkt royaal toch? Totdat je de voorwaarden leest.

Alleen voor George Washington

De actie draait om het WK voetbal van 2026, dat onder meer in de Verenigde Staten wordt gespeeld. Jeep heeft besloten om hier lekker op in te spelen door maximaal 100 Wranglers weg te geven aan Amerikanen die legaal George Washington heten. Geen grap. Om kans te maken moet je niet alleen inwoner van de Verenigde Staten zijn en minimaal 18 jaar oud zijn, maar dus ook daadwerkelijk George Washington heten volgens je officiële documenten. Vervolgens moet je jezelf registreren voor de actie en hopen dat je bij de eerste honderd aanmeldingen zit. Dat klinkt al behoorlijk specifiek. Maar dat is dus nog niet eens de grootste voorwaarde.

Amerika moet wereldkampioen worden

De gratis Wranglers worden alleen uitgedeeld als de Verenigde Staten het WK voetbal winnen. Dat klinkt op papier misschien nog enigszins haalbaar. In de praktijk geven bookmakers de Amerikanen ongeveer 60 tegen 1 kans om het toernooi daadwerkelijk te winnen. Dus, Jeep heeft een marketingcampagne bedacht waarbij het merk volop kan meeliften op het WK, patriottische punten scoort én waarschijnlijk geen enkele Wrangler hoeft af te staan. Goed bedacht hoor Jeep.

De campagne speelt natuurlijk in op de Amerikaanse roots van Jeep. Het merk noemt zichzelf graag één van de meest patriottische automerken van het land en vond blijkbaar dat een actie rond George Washington daar prima bij past.

Vrijwel risicoloos

Natuurlijk is voetbal onvoorspelbaar. Misschien wint Amerika daadwerkelijk het WK. Misschien wordt volgende week ook de benzineprijs gehalveerd. Misschien koopt Captain America deze Jeep wel. Maar de kans lijkt klein. En juist daarom is dit zo'n heerlijke marketingactie. Mocht Amerika onverhoopt wereldkampioen worden, dan krijgt een select groepje George Washingtons een gratis Jeep Wrangler. Gebeurt dat niet, dan heeft Jeep wekenlang gratis aandacht gekregen voor een actie die uiteindelijk weinig meer kostte dan een paar reclamespotjes.

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