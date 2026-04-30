Jeep lekt zelf met opzet vernieuwde Avenger

Ik heb wel vaker het idee dat hoofdkwartieren van automerken de lokale marketingafdeling niet of slecht inlichten over aanstaande aankondigingen. Bij Jeep ging het vandaag bijvoorbeeld mis in Brazilië. Tenminste, daar lijkt het van de buitenkant op.

Het Braziliaanse Jeep-mediateam deelt vandaag alvast de beelden en informatie over de Jeep Avenger. Het bijzondere: de Zuid-Amerikanen weten dat ze te vroeg zijn. ‘’Onlangs was Rio de Janeiro het toneel voor een wereldster: de nieuwe Jeep Avenger, die zijn eerste publieke verschijning met zijn nieuwe design maakte, nog vóór de officiële lancering!’’

Wat is er anders aan de Jeep Avenger?

De kleinste Jeep was ook wel toe aan een opfrisser. Toen hij op de markt kwam, was hij een van de eerste EV’s die enigszins betaalbaar waren. Nu is de markt gevuld met EV’s van minder dan 30.000 euro en komen er alleen maar meer bij.

Je herkent de Avenger-facelift direct aan zijn front. Het vernieuwde model heeft een vrijwel compleet nieuwe voorkant. Je ziet direct zijn grille zeven verlichte ventilatieopeningen, maar ook de koplampen zijn nieuw. De voorbumper is lichtjes bijgepunt met zilverkleurige delen die extra afsteken op de overige zwarte onderdelen.

Al met al lijkt de Avenger nu wat meer zijn kin uit te steken waardoor ie er in mijn beleving iets minder lief en wat ruiger uitziet. De wielen die je hier onder de Avenger ziet zijn ook nieuw. De achterkant krijgen we nog niet te zien. Dat bewaart Jeep dan weer wel voor de wereldwijde primeur. Daar verwacht ik een achterlichtontwerp dat gelijk is aan die van de recentste Compass die je hieronder ziet.

Goed idee!

Achteraf is het best een goed plan om de bekendmaking zo aan te pakken. De opgefriste Avenger krijgt nu waarschijnlijk meer aandacht dan dat ie zou krijgen als we de auto in één keer helemaal te zien kregen op het afgesproken moment. ‘’Het is niet eenvoudig om een ​​model al voor de officiële lancering op straat te zetten, maar alleen de Avenger zou zo'n belangrijke missie in Rio de Janeiro aankunnen”, aldus Hugo Domingues, hoofd van Jeep voor Zuid-Amerika. Maar het is ze wel mooi gelukt.