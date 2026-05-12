Jeep maakt de meest Amerikaanse Wrangler ooit

Mocht je nog twijfelen of autofabrikanten tegenwoordig echt alles proberen om aandacht te trekken: Jeep heeft nu officieel een Wrangler gebouwd in samenwerking met Marvel. En je gelooft het niet, maar hij is Amerikaanser dan ooit.

Captain America op terreinbanden

De offroader in kwestie is de nieuwe 2026 Wrangler America250 Edition. Een speciale uitvoering die de 250e verjaardag van de Verenigde Staten moet vieren. Uiteraard verdient een Jeep als deze wel een extra lading patriotisme. Dus krijgt de Wrangler rode, witte en blauwe graphics, speciale America250-badges en een reservewielcover die rechtstreeks gebaseerd is op... Jawel, het schild van Captain America.

Verder zien we blauwe velgen, natuurlijk dikke BFGoodrich-banden en genoeg Amerikaanse vlaggen om spontaan het volkslied te gaan neuriën zodra je instapt.















Ook het interieur kreeg de Marvel-behandeling

Binnenin gaat dat Amerikaanse feestje gewoon verder. De stoelen zijn uitgevoerd in blauw met speciale America250-logo’s en rood-witte contraststiksels. Zelfs het stuur, dashboard en de pook kregen de complete Captain America-treatment. Daar stopt het feestje natuurlijk niet. Nee, nee. Er zijn ook rode gordels, speciale vloermatten en een exclusieve sleutelhanger inbegrepen. Jeep levert zelfs een gelimiteerde Marvel-comic mee waarin zowel Captain America als Jeep een rol spelen.

Dit alles kost in Amerika 2.095 dollar extra bovenop een reguliere Wrangler. Eerlijk is eerlijk: voor een moderne special edition valt dat tegenwoordig bijna mee. Sommige merken rekenen tegenwoordig meer geld voor zwarte spiegelkappen en een ander lettertype op de dorpellijsten.





Marketingafdelingen beleven topjaar

De samenwerking blijft trouwens niet beperkt tot alleen maar deze Wrangler. Jeep en Marvel gaan later dit jaar ook samen campagne voeren rondom Avengers: Doomsday, die eind december verschijnt. Dat betekent dus waarschijnlijk nóg meer reclames waarin Jeeps door bossen springen terwijl ergens op de achtergrond trommels klinken en iemand praat over freedom en liberty.

Maar oprecht, het past best goed. Zowel Jeep als Captain America stammen namelijk uit 1941 en draaien allebei al decennialang op ongeveer dezelfde formule: patriottisme, helden en een gigantische hoeveelheid Amerikaanse energie. Dus ja, misschien is deze Wrangler een beetje overdreven. Maar tegelijkertijd voelt hij ook wel echt zoals een Jeep x Marvel-samenwerking hoort te voelen.