Jeremy Clarkson snapt waarom iedereen deze Chinese SUV koopt

Wie Jeremy Clarkson een beetje kent, weet dat de gepensioneerde Britse boer gruwelt van grote, zware EV’s en PHEV’s. Het zou dus logisch zijn als Clarkson de Jaecoo 7 SHS-P tot de grond zou afbranden in een rijtest. Toch verrast Clarkson vriend en vijand: hij snapt de charme van deze Chinese nieuwkomer wel.

De gepensioneerde Top Gear-presentator heeft een tijdje in de Chinese SUV gereden en brengt er een verslagje over uit in The Sunday Times . De rijtest begint al bijzonder. De PR-medewerkers van het merk gaven vooraf al aan dat Clarkson de auto waarschijnlijk verschrikkelijk zou vinden. “En ze hadden helemaal gelijk. Ik vond het niet leuk omdat een plug-in hybride SUV niet echt mijn ding is. Natuurlijk, hij kan 90 kilometer elektrisch rijden en heeft een verbruik van 0,7 liter per 100 kilometer, wat vast heel interessant is’’, schrijft Clarkson.

Hij noemt de Jaecoo 7 SHS-P “het automotive equivalent van een emmer zand’’. Maar Clarkson ziet ook in dat dat niet belangrijk is. “Dit is geen opwindende auto om te rijden en dat is hier irrelevant.” De autojournalist legt uit dat het voor de doelgroep niet uitmaakt hij een auto stuurt of hoe de bekleding aanvoelt. “Ja, de stoffen en materialen voelen goedkoop aan, maar wat verwachtte je? Pauwenveren?’’

Lof voor de hele Chinese autosector

De keren dat Clarkson de Chinese autobranche aanhaalde in Top Gear was het vaker negatief dan positief. Inmiddels gaat die vlieger niet meer op. Clarkson blikt kort terug op de jaren '80 en '90, toen Chinese auto’s nog bestonden uit driewielers zonder vering of gerecyclede Britse autowrakken met een tabakslogo erop. De sprong voorwaarts die het land sindsdien heeft gemaakt, noemt hij angstaanjagend snel. Vier jaar geleden bestond het merk Jaecoo nog niet eens. Nu is de Jaecoo 7 de op twee na best verkochte auto in het Verenigd Koninkrijk.

"Volgend voorjaar vliegen ze"

De Jaecoo 7 biedt volgens Clarkson exact hetzelfde nuchtere antwoord op de huidige, peperdure automarkt. De SUV ziet er van de buitenkant uit als een Range Rover, maar staat in de prijslijst vanaf net geen 30.000 pond (ruim 34.000 euro). En dat is geen lokkertje, want opties zijn er simpelweg niet, want alles dat je nodig hebt, zit er al op. Daar slaat Jaecoo de spijker op zijn kop volgens Clarkson: “De traditionele autofabrikanten hebben ons wijsgemaakt dat we het fijnste leer, het dikste tapijt en bizar veel vermogen moeten verwachten. Maar Jaecoo zegt nu: 'Ho eens even, is de prijs niet veel belangrijker?’’

Voor de consument die gewoon "vier meter auto" zoekt die veilig, zuinig en betrouwbaar is, is de Jaecoo 7 volgens Clarkson een schot in de roos. Zijn enige echte waarschuwing is er dan ook eentje met een knipoog: “Als ze in dit tempo doorgaan, verkopen ze ons volgend voorjaar dingen waar we nu alleen nog van kunnen dromen. Een drone in het dak die bij een file even gaat kijken wat de oorzaak is? Reken maar dat dat erin zit. Dat is eigenlijk de enige reden om nu geen Jaecoo te kopen: tegen de kerst is er waarschijnlijk een nieuwe versie die kan vliegen en onzichtbaar wordt met één druk op de knop.” Verander alsjeblieft nooit, Clarkson.

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Hoofdfoto: Prime Video