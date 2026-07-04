Clarkson gaat Alpine helpen tijdens Britse GP

Als een Formule 1-team sneller wil gaan, verwacht je normaal gesproken nieuws over een of andere waanzinnige nieuwe vloer, aangepaste sidepods of een ongekende setup-vondst in de simulator. Niet over een boerderijwinkel. Gelukkig kiest BWT Alpine F1 Team dit weekend in British Grand Prix toch voor een opvallend andere performance-upgrade: Jeremy Clarkson.

Clarkson als performance-upgrade

Nee, Clarkson gaat niet ineens de pitmuur runnen. Gelukkig maar, want “SPEED AND POWERRRR” is voor waarschijnlijk nog geen officieel radiosignaal binnen de FIA. Wat hij wel gaat doen? Zijn inmiddels beruchte Diddly Squat Farm levert dit weekend eten en drinken aan Alpine op Silverstone Circuit. Jazeker. Alpine zoekt performance gains… in de koelkast.

Van bierleverancier naar voedingspartner

De samenwerking komt niet helemaal uit het niets. Clarkson heeft natuurlijk al langer een zwak voor Alpine en hielp het team eerder al met een minstens zo belangrijke resource: bier. Na podiums in Monaco 2023 en Brazilië 2024 zou hij namelijk flinke hoeveelheden Hawkstone-bier hebben geleverd om de feeststemming erin te houden. Dat schept blijkbaar een band.

Daarnaast ligt Alpine’s fabriek in Enstone praktisch om de hoek bij Clarksons boerderij. Jezza noemt Alpine daarom graag het “Chipping Norton F1-team”, ongeveer de meest Britse manier om een Frans team te claimen. Coureurs Pierre Gasly en Franco Colapinto krijgen dit weekend dus lekker authentieke Britse kost voorgeschoteld. Wat dat exact inhoudt is niet bekend, maar ik gok op pies, worstjes en dingen waar Fransen normaal gesproken jeuk van krijgen.

Meer downforce door chutney?

Officieel draait de samenwerking om het promoten van lokale landbouw en Britse producten. Keurig verhaal. Het blijft in elk geval een heerlijk Clarkson-waardig tafereel. Terwijl McLaren en Ferrari miljoenen verbranden aan kleine winsten, probeert Alpine het met lokale producten en een tv-presentator die niet weet wat voor tractor hij moet kopen. En weet je? Als Alpine ineens verrassend sterk presteert op Silverstone, krijgen aerodynamici wereldwijd een probleem.

Dan blijkt de snelste route naar een podium misschien helemaal niet via de windtunnel te lopen. Maar via de boerderijwinkel van Jeremy Clarkson.

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